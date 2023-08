Brasilienses criam plataforma de compra e venda ao vivo e lançam evento

Correio Braziliense

Empresas e clientes poderão se encontrar no Brasil Shop Day, evento que será transmitido ao vivo pelo appp Dubba Live Shop, em 9 de setembro - (crédito: DUBBA SHOP)

Foi em Brasília que nasceu o que pode ser a próxima revolução nas vendas on-line no Brasil. Em 9 de setembro, durante 24 horas, empresas dos mais diversos segmentos e clientes poderão se encontrar no Brasil Shop Day, evento transmitido totalmente ao vivo pelo aplicativo Dubba Live Shop, criado na capital federal e disponível para download para os sistemas Android e iOs.

Sócia-proprietária do aplicativo, Evelyn Marques explica que a proposta é oferecer uma plataforma amigável e fácil de manusear para clientes e lojistas, humanizando a relação entre quem quer vender e quem quer comprar, com atendimento personalizado. "O evento inaugura um novo cenário de vendas on-line, com a participação de várias empresas de diversas áreas, como eletrônicos, beleza, moda e decoração, bem como aquelas que prestam serviços", explica a especialista em live shop.

Negócio da China

A modalidade tem ganhado espaço nos últimos anos em alguns países asiáticos, como a China. Vendedores, influenciadores e embaixadores de marcas apresentam produtos em tempo real, interagindo e respondendo a perguntas durante as transmissões. O aplicativo é pioneiro no país em oferecer solução para os live sellers, como são chamados os vendedores que se apresentam em frente às câmeras, numa versão moderna dos programas de venda ao vivo. O Dubba Live Shop tem como uma das inovações permitir que o cliente compre o produto sem precisar se desconectar da transmissão ao vivo.

Evelyn mora há oito anos na China e viu de perto a evolução da modalidade de vendas no país. "O live shop nasceu em 2016 e teve o seu amadurecimento em 2019, quando já havia plataformas all live para vendas, além de cursos de graduação na área", conta a especialista, que vê na novidade uma maneira de combater a desigualdade social. "Lá, encontramos lives até de pequenos agricultores vendendo os seus produtos e impulsionando a economia de pequenos vilarejos", relata.

Empresas de quaisquer tamanho e segmento podem participar do Shop Day. "Vemos no Brasil uma grande chance de sucesso. Se você tem uma internet estável e uma boa iluminação, entra no aplicativo e cria mais um market place, além da loja física e do site", sustenta Evelyn. O evento também vai disponibilizar cursos de capacitação para a nova modalidade de vendas.

Na nova forma de vender produtos e serviços, o vendedor precisa entreter, informar e vender discretamente. "Às vezes, o cliente nem sabia que precisava de um certo produto, mas o compra porque a live despertou-lhe o interesse", assinala. Na plataforma, tudo fica interligado: loja, meio de pagamento, logística, estoque, nota fiscal e conta digital. "Nós, do Dubba, estaremos presentes em todas as fases que envolvem uma live shop, desde o início, educando sobre como funciona a modalidade, até a o pós venda, que envolve a análise métrica, quantidade de likes, quando a live teve mais participantes e traçar estratégias para futuras transmissões de compra e venda", antecipa.

Democrático

CEO e fundador do Dubba Live Shop, Cristiano Dubba avalia que o Shop Day é a oportunidade de democratizar as vendas on-line, que normalmente é dominada por empresas maiores. "Ter uma loja on-line é complexo. Tem que ter um responsável pela tecnologia, meio de pagamento, logística e nota fiscal. Com a live shop, tudo isso está integrado e facilitado", observa Cristiano, que frisa que a plataforma é a primeira a efetuar vendas sem necessidade de sair da transmissão no Brasil.

Brasilienses criam plataforma de compra e venda ao vivo e lançam evento (foto: DUBBA SHOP)

Segundo o CEO, a previsão é de mil lojas participantes, que farão cerca de 500 mil vendas em 24 horas. "Qualquer segmento pode participar. A ideia é democratizar. Queremos trazer essa cultura de vendas para o Brasil", declara. As compras pela plataforma poderão ser feitas tanto por pix quanto por cartão de crédito.

Lojistas e compradores interessados em participar do Brasil Shop Day precisam fazer inscrição gratuita pelo site brasilshopday.com.br e baixar o aplicativo Dubba Live Shop para aproveitar a oportunidade.

Reportagem escrita por Naum Giló