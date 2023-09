Morre a jornalista Suelene Gusmão, aos 69 anos, em Brasília

Suelene enfrentava um câncer de mama, que acabou se espalhando para outras partes do corpo - (crédito: Arquivo pessoal) Correio Braziliense

Morreu, nesta segunda-feira (11/9), a jornalista Suelene Teles Fonseca de Gusmão, de 69 anos. Responsável por fundar a Cooperativa de Jornalistas de Goiás (Projornal), na década de 90, Suelene Gusmão, como era conhecida, deu importante contribuição para a comunicação em Brasília e em Goiás. Entre os veículos que colaborou estão o Correio Braziliense, onde ficou até 1994, e o Diário da Manhã.

Segundo informações da filha Ana, Suelene enfrentava um câncer de mama, que acabou se espalhando para outras partes do corpo. A condição provocou metástase no pulmão e lesão no cérebro. A jornalista deu entrada no hospital Sírio Libanês há aproximadamente 15 dias, devido ao câncer que atingiu a veia cava que ocasionou insuficiência respiratória.

Formada na Universidade Federal de Goiás (UFG), Suelene atuou ainda como assessora de comunicação do Ministério da Saúde, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) e do Conselho Regional de Odontologia de Goiás.

Querida pela família e amigos, deixava bons ensinamentos por onde passava. “Ela era muito autêntica, inteligente e uma excelente profissional. Viajamos no fim de abril deste ano para Maceió, onde conhecemos lindas praias. Estava feliz”, conta a amiga e também jornalista, Susan Faria.

Suelene Gusmão deixa quatro filhos — André, Ana, Inês e Ivan — e três netos, Antônio, João Antônio e Bruno.