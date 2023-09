Por conta da umidade variando entre 20% e 12%, o Inmet deve emitir novamente um alerta laranja - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press) Júlia Eleutério

Os brasilienses vão encarar um dia bastante seco e quente no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão de tempo para esta terça-feira (12/9) é de umidade relativa do ar em torno de 15%, enquanto a temperatura máxima deve chegar a 31°C no período da tarde.

Meteorologista do Inmet, Dayse Moraes destaca que o dia será de pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. "Quente e seco", disse a especialista. O tempo é típico do inverno brasiliense, que termina em 23 de setembro, dando início à primavera. "Estamos na transição", comentou.

Na madrugada desta terça-feira, a temperatura mínima ficou em 14°C, enquanto a umidade chegou em 75% pela manhã. Os termômetros sobem ao longo do dia e devem chegar a 31°C. Com isso, a umidade relativa do ar cai e fica em 15%. “Estamos nesse período quente e seco por conta de uma massa de ar que está predominando na região”, ressaltou Dayse.

Por conta da umidade variando entre 20% e 12%, o Inmet deve emitir novamente um alerta laranja. O aviso destaca os riscos potenciais de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Ainda segundo a meteorologista, apesar dos dias de calor e secura, há uma previsão de possibilidade de chuva para o fim de semana, em especial na sexta-feira (12/9).



Cuidados



A Defesa Civil alerta para alguns cuidados necessários para o período de seca. Confira:

Manter uma boa hidratação (água, sucos naturais, água de coco, etc). Portar sempre que possível uma garrafa para reposição de líquidos;

Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico;

Utilizar hidratantes labiais e cremes corporais para evitar ressecamento;

Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa;

Manter a adequada limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas;

Dar especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias;

Reduzir ou suspender, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia;

Dar preferência a refeições leves; e

Usar roupas leves, chapéu ou boné.