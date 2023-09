Ladrões roubam R$ 122 mil em bebidas no DF e revendem no Entorno

Segunda fase da operação Carga Segura prende mais dois membros de associação criminosa especializada em roubo de cargas no DF - (crédito: PCDF) Darcianne Diogo Júlia Eleutério

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu mais dois membros de um grupo especializado em roubo de cargas na capital. As prisões ocorreram durante a segunda fase da Operação Carga Segura, na manhã desta terça-feira (12/9). Por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), a polícia também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão.



Iniciada em maio deste ano, as investigações se intensificaram após o roubo de uma carga de bebidas alcoólicas, avaliada em aproximadamente R$ 122 mil. O crime ocorreu na região conhecida como Polo JK, que fica às margens da BR-040, na divisa entre o Distrito Federal e o estado de Goiás.

De acordo com a apuração policial, os criminosos conseguiram revender a carga para distribuidoras de bebidas em Goiás, nas cidades do Entorno do DF. Além disso, a polícia suspeita que a mesma associação criminosa tenha cometido furtos de cabos de energia na região central da capital.

Na operação, os policiais cumpriram quatro mandados de prisão preventiva, que resultaram em duas prisões. As ordens judiciais foram cumpridas no Novo Gama (GO), Valparaíso (GO) e Luziânia (GO) — localidades onde os suspeitos têm residência.

Os suspeitos envolvidos têm idades entre 19 e 26 anos e todos têm passagens anteriores relacionadas a crimes patrimoniais. Na investigação, a polícia identificou a participação de um menor de idade nas atividades criminosas. Os maiores de idade poderão enfrentar acusações relacionadas a crimes de roubo circunstanciado, associação criminosa e corrupção de menores, o que pode resultar em penas de até 17 anos de reclusão.

Os presos foram submetidos a exame de corpo de delito, no Instituto de Medicina Legal (IML), e foram levados para a carceragem da PCDF. Os proprietários das distribuidoras de bebidas, que compraram a carga roubada, estão sendo investigados por receptação qualificada.

Segundo a PCDF, a operação Carga Segura II é mais um passo importante no combate ao roubo de carga na região. Para a ação, a polícia mobilizou um contingente de 110 policiais.