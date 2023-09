Defesa Civil emite alerta para baixa umidade no DF, que bate recorde de máxima

A Defesa Civil do Distrito Federal emitiu um alerta de perigo por mensagem de texto para a baixa umidade do ar e a grande onda de calor na capital federal. A mensagem informa que, para se proteger do clima quente e seco, é preciso de hidratar e evitar se expor ao sol.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF bateu o recorde anual de temperatura máxima pelo segundo dia consecutivo. A estação meteorológica do Gama registrou 36,7ºC na tarde deste domingo (24/9), por volta das 17h.

Além disso, a umidade máxima foi de 75% e pode alcançar a mínima de 15% durante a tarde. Os ventos seguem de fracos a moderados, e a chuva só deve dar as caras a partir de quinta-feira, em quantidades, ainda, bastante reduzidas. Até lá, cabe ao brasiliense procurar sombra e água fresca.



Segundo o meteorologista do Inmet Heráclio Alves, o DF está em alerta vermelho, pois registra há mais de cinco dias consecutivos temperaturas superiores – no caso da onda de calor, 5ºC a mais – a média esperada para o mês de setembro na região, que é 29ºC. “A sensação de desconforto é grande, mas se trata de um evento comum em todo início de primavera”, comentou.

Dessa forma, é preciso manter os cuidados com a saúde, como: manter boa hidratação; umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico; utilizar umidificador, baldes ou bacias com água para elevar a umidade do ar; reduzir as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia e dar preferência a refeições leves.