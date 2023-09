Psicóloga do DF morre em praia da Itália; suspeita é de afogamento

Uma servidora pública do Distrito Federal morreu em uma praia de Oristano, na Itália. A suspeita é de afogamento. Renata Moraes Rios, 45 anos, era psicóloga e foi com amigos para o 9º Congresso Internacional de Ecopsicologia. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Roma, informou que está em interlocução sobre o caso com as autoridades locais.

Segundo a imprensa italiana, Renata estava hospedada em um camping da região com amigos. Antes de falecer, ela teria deixado o acampamento e saiu para nadar no mar. O corpo foi encontrado nesse domingo (24/9). A causa da morte será determinada após exames periciais.

Ao Correio, Monique Alvarenga, amiga de Renata, afirmou que a colega é servidora da Justiça Federal, mas foi para a Itália ministrar um curso no congresso. "Essa divulgação é importante para podermos desenrolar a vinda do corpo para cá, porque não é brincadeira. É complexo. Estive com o namorado dela, que não sabia da notícia, e eles estavam muito apaixonados e isso é muito ruim. Porque foi uma fatalidade", disse.

O Itamaraty afirmou que presta assistência consular aos familiares da brasileira. “Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com autoridades locais e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais”, esclareceu em nota.

A reportagem entrou em contato com a organização do evento, mas não obteve retorno até a última atualização dessa reportagem.