MP fiscalizará locais de votação durante eleição para conselheiros tutelares

As eleições para o cargo de conselheiro tutelar ocorrem neste domingo (1/10). A votação será em todo o território nacional e está sendo organizada pela Justiça Eleitoral. Esta é a terceira fase do processo seletivo. Anteriormente, houve a aplicação de prova de conhecimentos específicos e análise documental dos candidatos. O MPDFT é o responsável pela fiscalização de todas as etapas.

No Distrito Federal, serão escolhidos 220 titulares e 440 suplentes para os 44 conselhos tutelares. São 146 locais de votação. Foram considerados aptos a concorrer ao voto popular 1.253 candidatos. É possível votar apenas em candidatos da região onde o eleitor reside. Para ver a lista dos concorrentes, clique aqui. Os eleitos passarão pela última fase, que é um curso de formação. A posse será em 10 de janeiro de 2024.

No dia da votação, não será permitido propaganda ou boca-de-urna. As equipes do MPDF estarão nos locais de votação para garantir que o processo ocorra de forma correta. Os Promotores de justiça também acompanharão a totalização dos votos e a divulgação do resultado. A propaganda eleitoral pode ser feita até sábado (30/9).