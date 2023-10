Boulevard do Túnel Rei Pelé é inaugurado nesta quarta-feira (4/10)

O Boulevard do Túnel Rei Pelé foi inaugurado nessa quarta-feira (4/10) pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), após a conclusão do último trecho de concretagem das calçadas e do paisagismo. No evento, o chefe do Executivo local comentou sobre a importância da obra para Taguatinga, além de destacar o lançamento em 15 dias da reforma da Praça do Relógio. Na inauguração, também foram descerradas placas com os nomes dos trabalhadores que atuaram no empreendimento — uma homenagem pelos serviços prestados.

Para Ibaneis, a conclusão da obra melhora o comércio no centro da região e facilita a vida das pessoas. "É uma complementação que estava ainda sendo feita do Túnel Rei Pelé. Daqui a 15 dias, estamos lançando a reforma da Praça do Relógio, que é muito importante para compor todo esse cenário da região, que é bastante movimentada. Queremos renovar a cidade de Taguatinga que, há muitos anos, não passava por reformas", enfatizou. Além da revitalização da praça, que tem cerca de R$ 4,7 milhões em investimentos, o governador disse que há um plano de reforma do asfalto na região.

Para a entrega do Boulevard, foram executados os serviços de implantação de faixa exclusiva para o transporte público coletivo, construção de calçadas acessíveis, ciclovia, estacionamentos em frente ao comércio, novos meios fios, iluminação pública, sinalização horizontal e vertical, e paisagismo feito pelo Departamento de Parques e Jardins da Novacap. O custo total foi de R$ 3,1 milhões.

A região também ficou mais iluminada com a instalação de 173 novos postes, 13 pontos em rede aérea e 364 lâmpadas LED pela Companhia Energética de Brasília (CEB). "Todas as obras são entregues com iluminação de LED. Taguatinga está passando por uma transformação graças a nossa CEB que tem trabalho de forma incansável para melhorar a iluminação. Onde tem iluminação, tem segurança para as pessoas transitarem a qualquer hora do dia e da noite", ressaltou Ibaneis.

Para a entrega da parte final, foi implantada faixa exclusiva para o transporte coletivo, construídas calçadas acessíveis e ciclovias (foto: Anderson Parreira/Agência Brasília)

Mobilidade

Bacharel em direito, Tatiane Andrade, 39 anos, aguardava por um ônibus em uma parada no centro de Taguatinga. Sem entender em qual ponto deveria ficar, a moradora da Arniqueira contou que buscou informação com um vendedor em uma das lojas locais. "Está bem confuso. Eu nem sabia que estava liberado. Estava indo para o outro lado para pegar o ônibus. Vi a movimentação e perguntei para o pessoal de uma loja que me disse onde estava passando os ônibus", reclamou.

As faixas exclusivas para ônibus foram liberadas na última segunda-feira. Para a pedestre, outro ponto que precisa ser finalizado são as calçadas do comércio do centro de Taguatinga. "Para pessoas de idade e cadeirantes atravessarem as calçadas que ainda estão por terminar é mais difícil. Tem desnível e estão por acabar", alerta Tatiane.

Transporte

Segundo a Secretaria de Obras, a reforma das calçadas do comércio do centro de Taguatinga não faz parte da obra do Boulevard e ainda está em andamento. "Estamos fazendo uma complementação das calçadas, que vai terminar de integrar tudo", comentou o governador. O secretário de Obras, Luciano Carvalho, destacou que essa etapa tem previsão de entrega até janeiro de 2024. "Espero que a gente consiga atingir essa meta. A obra está em execução para dar também a acessibilidade aos comércios. Será uma região central toda acessível, com rampas para todo mundo conseguir trafegar, com segurança e com conforto", antecipou o secretário.

Sobre as dificuldades dos usuários de ônibus, Ibaneis Rocha falou da importância do trabalho da imprensa para que os esclarecimentos cheguem às pessoas. "Em pouco tempo, vamos ter tudo isso normalizado. Nós sabemos que foi uma obra bastante alongada e que demandou muitos esforços, mas temos certeza que isso tudo será resolvido. Esse problema das calçadas já está em andamento e a gente sabe que a entrega não deve demorar muito", declara o governador do DF.

Para auxiliar os usuários que usam o transporte coletivo após a retomada da operação dos ônibus nas faixas exclusivas e vias marginais do Túnel Rei Pelé, o GDF disponibilizou dispositivos informatizados que transmitem informações, em tempo real, de todas as linhas que integram o sistema público de mobilidade.

Gerenciado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), o site DF no Ponto permite que o passageiro consulte itinerários e linhas, inclusive com visualização dos trajetos e informações dos pontos de parada, além de disponibilizar, via sinal de GPS, a localização em tempo real dos ônibus.