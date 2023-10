A festa para São Francisco, o padroeiro dos bichos

O 4 de outubro é abençoado para quem tem bichinhos de estimação. É dia de honrar e celebrar São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais. Ontem, brasilienses lotaram a Basílica Santuário, na 915 Norte, para festejar o santo e buscar bênçãos para os bichos. O local contou com uma programação de sete missas ao longo do dia e uma procissão, que foi da basílica até a Paróquia Nossa Senhora da Consolata, na 913 norte. A última celebração foi presidida por Dom Ricardo Hoepers, Bispo Auxiliar de Brasília e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A médica Thereza Raquel levou a cachorrinha Paris pela primeira vez à basílica para receber bênção. A cachorra foi resgatada e está com ela há dois anos. "São Francisco de Assis nos ensinou a ver a presença de Deus em todas as suas criaturas e a ter um amor serviçal e fraternal não somente para com os homens, mas para com toda a criação divina. Os animais que acolhemos em nossa família nos ajudam a trazer leveza e alegria no nosso dia a dia, e levar eles para receber essa bênção especial é uma retribuição de todo amor que eles nos dão todos os dias, que Deus possa pela intercessão de São Francisco trazer a elas muita saúde", afirmou.

Crianças de todas as idades participaram da celebração do santo padroeiro dos animais. A médica Elean Lamar levou os filhos Helena, de 3 meses, e Marco Antônio, 3 anos, junto com a cachorra Dara e a gatinha Didi. "Eu acho importante as crianças terem contato com os animais para criar um instinto de cuidado e respeito com os bichos. Se eles respeitam os animais, vão respeitar também os seres humanos. É uma forma de educação. É interessante ver eles criando o hábito de cuidar dos animais", destacou Elean.

A bancária Ana Célia leva os cachorrinhos Moka e Bento para receber as bênçãos na basílica há muitos anos. Depois que ela casou-se com a profissional das relações públicas Lorena Nascimento, a família cresceu. Agora, os cachorrinhos Sol e Vênus se juntaram ao grupo e foram pela primeira vez, ontem, até a basílica para serem abençoados e celebrar o santo padroeiro. "Sempre fui bastante espiritualizada e tive muita admiração pela obra e a história de São Francisco de Assis, especialmente pelo carinho e proteção aos animais. Foi muito gratificante ter a oportunidade de levar os meus bichinhos, que tanto amor me trazem, para receberem boas vibrações de bençãos e proteção. É uma data importante pra mim, pois celebramos com fé, sensibilidade e inspiração a vida e história de São Francisco, que possuía coração generoso, sensível e acolhedor", declarou Lorena.

Presença ilustre

Entre os fiéis que levaram seus bichinhos à basílica para receber as tradicionais bênçãos estava a primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja, que levou levou as cadelinhas Paris e Resistência. Janja compartilhou o momento nas redes sociais junto com um trecho da mundialmente famosa oração de São Francisco. "Senhor, fazei-me um instrumento de Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que São Francisco de Assis e sua compaixão sigam inspirando a todas e todos nós!", escreveu.

Exposição

Como parte da programação que celebra os 34 anos do Templo da Boa Vontade (TBV), o espaço promove a primeira Mostra Anual de Artes Visuais São Francisco de Assis 2023. Por meio de técnicas, cores e expressões artísticas, a exemplo de pintura, fotografia, escultura, arte digital, azulejo, aquarela e gravura, trinta renomados artistas plásticos foram convidados para retratar São Francisco de Assis.

A mostra propicia uma reflexão sobre a vida de Francisco, como exemplo de bondade, humildade, amor e dedicação aos mais necessitados, aos animais e à natureza. Além de ser o Patrono da Legião da Boa Vontade (LBV), Francisco também foi proclamado o Santo do Ecumenismo por Paiva Netto, fundador do TBV.

A exposição foi inaugurada ontem e segue até o final de outubro. A entrada é gratuita.

O santo

São Francisco, devido ao seu amor pela natureza e tudo que envolvesse o meio ambiente, é considerado padroeiro dos animais. Frequentemente foi retratado rodeado por bichos, sobretudo pássaros. Inicialmente olhado como louco, aos poucos engajou a simpatia e admiração de muitos.

Nasceu em Assis, na Itália, em 1182, e recebeu no batismo o nome de João Pedro de Bernardone. Passou a ser chamado de Francisco por seu pai, rico comerciante que vendia tecidos trazidos da França, nação por ele muito admirada, passou a chama-lo Francesco.

Viveu a sua juventude em companhia de jovens alegres, festivos, ricos, aproveitando bem sua condição financeira. Defendeu sua cidade, Assis, na Batalha de Collestiada, travada contra a cidade de Perusa, e lá acabou aprisionado por vários meses, tendo seu primeiro contato mais profundo com o Evangelho, que recebera durante seu cativeiro. Libertado pelo pai, adoeceu e ficou recolhido por uns meses. Quando dava início à nova aventura militar, sentiu repentina crise de consciência que lhe questionava a validade das ações militares.

Francisco deixou de frequentar festas, dedicou-se a caminhadas e meditações. Começou a sentir um profundo amor pelos pobres, prometendo a si mesmo nunca negar esmola a estes. Um dia, Francisco estava sem condições para ajudar um mendigo. Resolutamente, tirou seu manto novo, caro, e trocou-o pelos farrapos do pobre. Dando um passeio a cavalo, aconteceu que um leproso lhe estendeu a mão, pedindo-lhe esmola. Francisco apelou, deu generosa oferta, mas, ao ver a mão do leproso, teve um arrepio de horror e nojo. Envergonhado por esta fraqueza, tomou a mão do doente e a beijou.

Suas atitudes geraram em seu pai revolta, fato que levou Francisco, aos poucos, a desejar se desfazer dos seus bens materiais, procurando a solidão, a oração e a penitência, passando a viver com os mais pobres e pregando o Evangelho.