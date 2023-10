Se você é brasiliense e sobreviveu à seca de setembro, pode comemorar! Afinal, com a chegada das chuvas de primavera, a baixa umidade deu uma trégua e deve se manter assim durante o restante da estação, com uma variação aqui e outra acolá. Nesta quinta-feira (5/10), por exemplo, o céu amanheceu com muitas nuvens e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de aberturas de sol.

Dessa forma, a nebulosidade se intensificará, aumentando as chances de pancadas de chuvas isoladas no fim da tarde e no começo da noite, que podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de ventos. “A sensação de tempo abafado, durante o dia, deve permanecer até domingo”, acrescentou Heráclio Alves, o meteorologista do Inmet.

No Distrito Federal, a temperatura mínima, registrada na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, foi de 17ºC; a máxima pode chegar a 32ºC. No Plano Piloto, a mínima foi de 20ºC e pode bater os 30ºC, nas horas mais quentes do dia.

Já a umidade máxima fica em torno dos 90% e mínima, dos 35%, no DF. Em Brasília, a máxima pode bater os 85% e a mínima, os 45%. Os ventos se mantêm de fracos a moderados.