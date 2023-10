Oficina gratuita vai ajudar crianças com dificuldade na fala e escrita

Um grande evento no Parque do Bosque do Sudoeste proporcionará diversão e aprendizado às crianças em fase de pré-alfabetização e com dificuldades na oralidade, leitura e escrita. Trata-se de uma oficina de consciência fonológica, que ocorrerá no próximo sábado (7/10), de 9h às 12h. Uma equipe de fonoaudiólogos ministrará atividades musicais e brincadeiras para ajudar no desenvolvimento dos pré-requisitos necessários para a aquisição da fala. A participação é gratuita e se dará mediante inscrição on-line. Para se inscrever, basta clicar no link.

"Muitas crianças ainda sofrem as consequências da falta de bons estímulos durante a pandemia. Buscando reverter esse quadro, a Clínica Comunicakids oferece uma oficina gratuita em comemoração pelo dia das crianças com musicalização e atividades orais que estimulam os principais pré-requisitos da aquisição da leitura e da escrita. A oficina é recomendada para crianças em fase de pré-alfabetização", explicou a fonoaudióloga Larissa de Morais.

Na ocasião, haverá ainda a presença de arte-educadores e psicopedagogos, que farão um plantão tira-dúvidas sobre desenvolvimento infantil.

Serviço

Onde: Parque Bosque do Sudoeste

Quando: Sábado (7/10), de 9h às 12h

Público alvo: crianças em fase de pré alfabetização e alfabetização.

Oficina gratuita de consciência fonológica (foto: Divulgação)