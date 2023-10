Defensoria Pública atende homens envolvidos em situação de violência domestica

Por Hítalo Silva

A Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio do projeto RenovAÇÃO Homens, atendeu mais de 400 homens em situações de violência doméstica desde 2019. O principal objetivo dentro disso é que os envolvidos possam aprender, reconhecer e redefinir a construção social, e impulsionar a conscientização e evitando que o crime aconteça novamente dentro do ambiente familiar.

Roberta de Ávila, psicóloga e subsecretaria de Atividades Psicossocial (Suap), afirma que um dos objetivos do programa é intervir socialmente nos casos de violência doméstica contra a mulher. “O programa visa, para além da responsabilização, alcançar uma perspectiva de gênero, constituindo uma importante política afirmativa da Defensoria para o combate e enfrentamento da violência doméstica e intrafamiliar. Incluir homens envolvidos em situação de violência doméstica na solução do problema é essencial. O caminhar nos grupos reflexivos e as partilhas das vivências traz um espaço de escuta, fala e de ressignificação da estrutura patriarcal, repensando as masculinidades patriarcais e aplicando o olhar para a desconstrução da violência de gênero”. finalizou a psicóloga.

O defensor publico-geral, Celestino Chupel, comenta como é trabalhado a abordagem para que o programa continue tendo resultados. “ Os grupos devem ser parte de uma abordagem interdisciplinar e educação para atingir efetivamente seus objetivos. O Projeto RenovAÇÃO Homens possibilita a reflexão dos comportamentos violentos em atitudes construtivas, contribuindo para uma sociedade mais segura e igualitária, desempenhando um papel crucial e eficaz para enfrentar a violência contra as mulheres” afirmou.

* Estagiário sob supervisão de Suzano Almeida