O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou, na manhã desta sexta-feira (6/10), da segunda entrega da campanha Vem Brincar Comigo, na Fazendinha Azul, localizada no Setor de Chácaras do Park Way. Foram doados 220 brinquedos a cerca de 200 crianças de uma instituição do Recanto das Emas e de uma creche da Estrutural.

Os brinquedos foram arrecadados no âmbito da campanha, promovida pelo Governo do Distrito Federal. Na última terça-feira (3/10), em frente ao Palácio do Buriti — sede do governo local — o evento solidário arrecadou 16 mil brinquedos para doação a crianças em vulnerabilidade social.

A entrega também foi marcada por um dia de lazer para as crianças, com atividades como cinema acessível, pula-pula e outras oferecidas pelo Sesi Lab. Para o governador, o projeto ajuda no desenvolvimento das crianças, que têm a oportunidade de conviver em ambiente ao ar livre.

"A grande maioria deles, certamente, nunca participaram de um dia em uma fazenda e estão tendo a oportunidade de ver animais, ter brincadeiras e isso é muito bom", opina Ibaneis. Na primeira entrega, no fim de setembro, 800 presentes foram entregues nos centros olímpicos do DF.





A primeira-dama, Mayara Noronha, acredita que a campanha marca a vida das crianças, principalmente as que vivem em situação de vulnerabilidade social.

"Sempre falo que brincadeira de criança é coisa séria. Através de um brinquedo e de um ambiente como esse a gente desenvolve a capacidade cognitiva, intelectual e emocional (deles)", avalia Mayara.

A campanha continua até a próxima terça-feira (10/10). As doações podem ser entregues nos pontos de coleta localizados nos órgãos do GDF, nas administrações regionais, e nos batalhões da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)ou do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).