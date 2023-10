Ação de cidadania oferece mamografia gratuita no Varjão, neste sábado

O projeto Fecomércio Mais perto de todos realizará exames gratuitos de mamografia e papanicolau, para verificar a saúde do útero. Além disso, o evento conta com oficinas esportivas e gastronômicas, assistência jurídica, atendimento odontológico, vacinação contra covid-19, corte de cabelo, design de sobrancelhas e colocação de dispositivos intrauterinos (DIU). A atração será em frente à Administração Regional do Varjão, na Área Especial de Múltiplas Funções Rafael Gregório, Quadra 2, das 9h às 16h de amanhã (7/10).

Saúde da mama



Para comparecer aos exames não é necessário encaminhamento médico para a faixa etária de 50 a 69 anos. Pessoas mais jovens precisam apresentar pedido médico. Os atendimentos são por ordem de chegada.

Primeiro emprego



Quem procura o primeiro emprego poderá receber orientações personalizadas a respeito de programas de estágio e jovem aprendiz e fazer cadastros em processos seletivos, no estande do Instituto Fecomércio(IF).

O projeto Fecomércio Mais Perto de Todos teve início em outubro de 2021. A sexta edição é feita pela parceira entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF), do Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) e do Instituto Fecomércio (IF).