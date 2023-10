Doadores de sangue do tipo O e AB terão preferência para doação

O Hemocentro está dando prioridade para doadores do tipo sanguíneo O e AB negativo, em função da diminuição nas doações de sangue nos meses de agosto e setembro. Somente no mês passado, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) registrou em média 143 doações por dia, um volume abaixo da recomendada, que é de 180 coletas diárias para manutenção dos níveis de segurança. Além desses, outros também em estado crítico são A positivo e O positivo. O B e o AB positivos está no nível adequado de coletas.

Como posso doar sangue?

Os interessados em doar sangue devem pesar mais de 51Kg e ter entre 16 a 69 anos. Caso esteve ou esteja gripado, deve ficar saudável e esperar 15 dias para que os sintomas desapareçam para poder doar. Em caso de covid-19, é recomendado esperar 10 dias após ficar saudável e não ter sequelas. Quem teve contato com pessoa diagnosticada ou com suspeita de covid-19 nos últimos sete dias fica impedido de doar sangue por sete dias após o último contato com a pessoa. Caso o interessado ou doador tiver feito cirurgia, deve se consultar no site do Hemocentro (www.fhb.df.gov.br) para saber se poderá fazer a doação

A importância de doar sangue

Além de ajudar a salvar vidas, doar sangue é um gesto de solidariedade e uma ajuda para o Hemocentro, responsável por abastecer toda a rede de saúde do Distrito Federal, contando com o Hospital da Criança José Alencar, o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF) e o Hospital das Forças Armadas (HFA).



Com informações da Fundação Hemocentro de Brasília.

*Texto de Hitalo Silva

* Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel