Um carro pegou fogo na manhã deste domingo (8/10), na quadra 1 conjunto A do Arapoanga, em Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e precisou empenhar três viaturas para conter as chamas.



Ao chegarem no local, as equipes de socorro se depararam com um Peugeot 206, de cor preta, pegando fogo na parte interna. Os militares conseguiram combater o incêndio e utilizam espuma por meio de linhas de mangueira, o que impediu que as chamas se propagassem, preservando, desta forma, praticamente toda a estrutura externa do veículo.

A perícia foi acionada para determinar as causas do incêndio. O local ficou aos cuidados da PMDF.