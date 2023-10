Muito calor e chances de chuva isolada para este domingo no DF

Neste domingo (15/10), a previsão do tempo é de que haverá muito calor com chances de chuva isolada no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 19,6°C, na região do Paranoá. A máxima, no entanto, pode chegar a 35°C.

Por conta da alta temperatura, que vem assolando a capital do país nos últimos dias, a possibilidade de chuva acompanhada de raios e rajadas de vento aumenta. “Estamos com um sistema de alta pressão que acaba elevando essa temperatura”, explica a meteorologista Dayse Moraes.

A umidade máxima do ar deve chegar a 90%, enquanto a mínima deve permanecer em 25%. De acordo com a especialista, esse clima seco pode perdurar durante a semana. Por isso, é importante atentar-se à hidratação ao longo dos dias, evitar exercícios físicos em horário de pico e utilizar, sempre, o protetor solar.