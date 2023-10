Águas Claras: mãe e filha são alvo do golpe do falso sequestro por telefone

Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em um caso de extorsão registrado na Rua 31 Sul, de Águas Claras, na madrugada deste domingo (15/10). De acordo com os militares, os indivíduos estavam envolvidos na exploração de uma mãe, de 70 anos, e da filha, de 35. Os suspeitos, por meio de uma manobra telefônica, tentaram enganar as vítimas em uma tentativa de falso sequestro.

Segundo a PMDF, durante as ligações, o número de celular da mãe aparecia no telefone da filha, o que deu, de certa forma, mais credibilidade à ação dos criminosos. Desesperada, a filha foi até a casa da mãe para tentar encontrá-la. No entanto, ela havia saído para sacar uma quantia em dinheiro, para efetuar o resgate da filha, já que os criminosos tentaram induzir ambas a acreditarem que a outra estava sendo sequestrada.

As duas angustiadas e apreensivas acionaram as autoridades. Depois de horas de negociação com os indivíduos, as equipes do 17º Batalhão da PMDF, com o respaldo dos negociadores do BOPE e a colaboração de agentes da Polícia Civil da 21ª DP, conseguiram prender os criminosos. Eles haviam marcado um local para a entrega de bens valiosos, que faziam parte do acordo de extorsão.

Um dos envolvidos tinha diversas passagens pela polícia, acumulando 17 registros anteriores junto às autoridades.