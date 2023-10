TJDFT prorroga inscrições para concurso de desenho sobre justiça e cidadania

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) anunciou nesta segunda-feira a prorrogação das inscrições para o 2° Concurso de Desenho Justiça e Cidadania. Os interessados em participar terão até o dia 30/10 para enviar os desenhos.



O concurso tem como objetivo estimular a criação artística de crianças e adolescentes, a partir da compreensão dos direitos das pessoas idosas, das responsabilidades que a sociedade precisa ter com elas e das relações interpessoais estabelecidas.



Poderão se inscrever crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos, moradores do Distrito Federal. Os desenhos deverão abordar o tema 'Valorização e respeito: quais os direitos das pessoas idosas?'. A arte deve ser realizada sem o auxílio de terceiros, em papel A4 e conter, no verso, o nome e a idade do participante em letra legível.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente na sede do Memorial TJDFT, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h, pelos Correios ou via malote interno, encaminhadas para o endereço do Memorial. As confirmações das inscrições serão feitas por comunicação via e-mail do Núcleo de Apoio à Preservação da Memória Institucional (NUAMI). Caso o participante não receba a confirmação da inscrição, deverá entrar em contato por meio dos telefones 3103-5893 ou 3103-5894.

Para mais informações, leia o edital.



* Com informações do TJDFT

*Texto de Anna Beatriz Santos, estagiária sob a supervisão de Hylda Cavalcanti