Flanelinha é preso após usar chave de fenda para danificar carros no DF

Um flanelinha, de 54 anos, foi preso, na tarde de quarta-feira (26/10), por extorquir pessoas no estacionamento do Centro Comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul. De acordo com as investigações, o flanelinha riscou, com uma chave de fenda, o veículo de um homem que se recusou a contratar os serviços dele.

Ricardo Pereira de Jesus foi preso por agentes da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul). De acordo com a polícia, uma vítima procurou a delegacia, na manhã de quarta-feira (25), para relatar que o flanelinha tinha riscado o veículo dele nas laterais e na traseira, com uma chave de fenda. Tudo teria ocorrido porque o motorista se negou a contratar os "serviços" de Ricardo, como lavagens de carro.

Com a informação, a polícia conseguiu imagens que pudessem identificar o flanelinha, que foi preso em flagrante. Com ele, os agentes encontraram a chave de fenda utilizada para danificar o carro do motorista, além de uma faca. Veja quando o flanelinha risca o carro.

Os investigadores conseguiram apurar que o flanelinha era considerado como “dono da rua”, porque não aceitava que motoristas estacionassem na área e não contratassem os serviços dele, como lavagem de carros. Uma denúncia anônima, anteriormente aos fatos de ontem, também havia sido registrada contra Ricardo.

Agora, a polícia busca outras vítimas do flanelinha, que foi preso em flagrante e autuado por extorsão. Ele está detido na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) aguardando audiência de custódia.