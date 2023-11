As temperaturas continuam subindo no Distrito Federal e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o calor continue tanto nesta sexta-feira (10/11), quanto no fim de semana. Os termômetros podem chegar a 35°C no período da tarde. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar deve cair e ficar em torno de 15%. A capital continua sem previsão de chuvas.

Meteorologista do Inmet, Heráclio Alves, destaca que o calor ainda não acabou. “É por conta de uma massa de ar quente e seca que reduz a nebulosidade e ajuda a elevar as temperaturas e abaixar a umidade do ar”, explicou. Esta sexta-feira começou com sol entre poucas nuvens. “Vai predominar assim durante todo o período”, comentou o especialista.

Com previsão de máxima de 35°C, o Inmet emitiu um alerta amarelo por conta da onda de calor, devido à temperatura 5ºC acima da média por período de 2 até 3 dias. O aviso teve início nesta quinta-feira (9/11) com duração até este sábado (11/11), às 18h. “Pelo menos até a próxima quarta-feira (15/11), a tendência de chuva é pequena”, disse Heráclio.

A temperatura mínima foi de 16°C. “Até por conta da pouca nebulosidade, pela madrugada e nas primeiras horas da manhã, as temperaturas caem, mas logo em seguida já começa a subir rápido”, ressaltou Heráclio.

A umidade relativa do ar máxima chegou a 70% de manhã. “Ao longo do dia, a tendência é diminuir, podendo chegar a 15% nas horas mais quentes do dia, no período do meio da tarde”, destacou o meteorologista.