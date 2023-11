Morre a professora Márcia Alves, ícone na defesa da educação no DF

"Profissional com noção de sua responsabilidade enquanto educadora", assim definiu o professor de ciências sociais Glauco Silva, ao comentar o legado da professora Márcia Alves Ferreira, morta aos 77 anos, vítima de um câncer no pulmão. Ela dava aulas de português.

A professora Márcia trabalhou no Centro Educacional (CEM) Setor Oeste, na 912 Sul. Glauco, que trabalha no colégio, conta que Márcia trabalhou no colégio de 1988 a 1995.

"Mesmo aposentada, ela era a nossa parceira até os dias de hoje, por meio de ofertas de aulas de reforço a alunos com dificuldades em português", conta o sociólogo, ao acrescentar que ela também fazia o trabalho de forma voluntária.

A professora Márcia trabalhou no Centro Educacional (CEM) Setor Oeste, na 912 Sul (foto: Divulgação/Sinpro-DF)

Sinpro-DF lamenta falecimento

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) lamentou a morte da professora Márcia Alves Ferreira. O velório da educadora será nesta quarta-feira (22/11), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O corpo da professora será cremado com a participação somente da família.

Segundo o sindicato, ela era "sempre presente" nas atividades da categoria. Márcia também, conforme o comunicado sindical, carregava bandeira de "uma sociedade mais justa". "A professora é uma daquelas pessoas que, para sempre, fará falta nas atividades do nosso sindicato", escreveu.

"O Sinpro se solidariza com familiares, amigos(as) e colegas e reitera seu profundo respeito à professora, desejando que ela descanse em paz e a família encontre resiliência para seguir em frente. Professora Márcia, presente!", conclui o Sinpro-DF.