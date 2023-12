Boné encontrado perto de rio pode ser de policial penal desaparecido

Militares do Corpo de Bombeiros encontraram, nessa sexta-feira (1°/12), um boné com a logo do sistema prisional de Goiás. O objeto estava na ponte do Rio São Bartolomeu, em Planaltina, e há a possibilidade de pertencer ao policial penal José Françualdo Leite Nóbrega, desaparecido desde segunda-feira (27/11), ao sair de Águas Lindas (GO) para o DF.

Já são seis dias de buscas por José. A família chegou a oferecer uma recompensa de R$ 50 mil para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do homem e de possíveis autores do crime. Na noite de terça-feira, o carro do agente foi localizado carbonizado no Núcleo Rural Três Conquistas.

José é lotado na Unidade Prisional de Santo Antônio do Descoberto e presta serviços na 3º Coordenação Regional Prisional. O Correio apurou que o servidor trabalhou normalmente no domingo (26/11). Na segunda, o agente disse que viria ao DF para buscar um dinheiro no valor de R$ 40 mil. As informações foram repassadas à família por um dos funcionários da loja de aluguel de materiais de construção, da qual o policial é dono.

Além do boné, foram encontradas outras roupas. Os objetos serão encaminhados para a perícia para constatar se são ou não de José. A polícia pede para que, caso alguém tenha alguma informação, ligue para o número 197, da Polícia Civil.