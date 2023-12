Bueiro explode na Asa Norte e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um bueiro explodiu na Via N2, em frente ao Setor Comercial Norte, na manhã deste sábado (2/12). O caso ocorreu por volta de 8h55 e equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas.

De acordo com a corporação, o bueiro explodiu e a tampa foi lançada ao ar, caindo no canteiro lateral da via. Já no local da ocorrência, as equipes se depararam com a tampa já de volta no bueiro, isso porque funcionários de edifícios próximos já haviam colocado a tampa no local.

Por se tratar de um bueiro onde passa fiação de alta tensão, além de ainda estar saindo fumaça, as equipes do CBMDF isolaram a área e acionaram a Neoenergia. Ninguém ficou ferido.