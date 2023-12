Parque da Cidade recebe Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres

Na manhã deste domingo (10/12), o Parque da Cidade foi palco da sexta edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. O evento, organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, aconteceu simultaneamente em várias cidades do país e também do exterior. Estiveram presentes autoridades como a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão; a secretária da Mulher do DF, Giselle Ferreira; a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani; além da empresária e líder do grupo Mulheres do Brasil, Janete Vaz; a atriz e ativista Luiza Brunet, entre outras.

A caminhada faz parte da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que busca conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo. Trata-se de uma mobilização anual, empreendida por diversos representantes da sociedade civil e do poder público.

Uma tenda multiuso abrigou ações de conscientização, informação e capacitação de mulheres desenvolvidas pelas secretarias da Mulher (SMDF), de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e de Esporte e Lazer (SEL-DF).

Na ocasião, Celina Leão falou sobre a importância desse tipo de mobilização. "Com o terceiro setor se movimentando e mostrando a violência contra a mulher, a gente muda paradigmas. Então, quero parabenizar vocês pela iniciativa", salientou a vice-governadora.

"Quero parabenizar o grupo Mulheres do Brasil, esse grupo tão fortalecido de mulheres voluntárias que dedicam tempo das suas vidas para promover boas ações para as mulheres brasileiras", discursou Luiza Brunet.

Janete Vaz também discursou e falou sobre o propósito do evento. "Coragem. Queremos passar isso para estas mulheres. Coragem para enfrentar os desafios que elas estão passando, para serem livres, para amar. Queremos justiça, clareza, transparência, queremos que as mulheres consigam avançar", declarou.

Feminicídios

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados em novembro apontam que, apenas no primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 2,6% nos casos de feminicídio no país, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os casos de estupros subiram 14,9%, sendo que, desses, 70% tiveram como vítimas meninas de até 13 anos.

O Distrito Federal desponta no cenário nacional com 32 feminicídios registrados até 30 de novembro, contra 17 ocorridos em todo o ano de 2022. A análise do Fórum Brasileiro de Segurança Pública alerta, ainda, que houve uma alta na morte de mulheres no DF entre 2020 e 2021, de 31,4%. Chama a atenção o número de homicídios de mulheres negras, que teve aumento de 35% entre 2020 e 2021, no DF.