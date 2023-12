Evangelho que muda a comunidade por meio do trabalho social

A comunidade missionária Obra de Maria Eis Aí a tua Mãe tem como objetivo evangelizar "de todas as formas com alegria", como assinala João Paulo de Souza Gomes, 44 anos, servo da missão. Existem várias unidades da comunidade espalhadas por todo o Brasil e no exterior, em países como Angola, Benim, Portugal e Cabo Verde. No Distrito Federal, a instituição é localizada na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, onde atua há 35 anos. A organização sobrevive por meio de doações.

Lá, moram o padre e os missionários que desenvolvem trabalhos sociais por meio da evangelização. O projeto Pequenos Gigantes, por exemplo, cuida de crianças de 7 a 13 anos da vila, que são atendidas com treinamentos de futebol profissional, além de terem a oportunidade de receber os sacramentos da Igreja Católica, como primeira comunhão e o matrimônio para os pais que ainda não tiveram a união firmada dentro da religião. No projeto Irmã Dulce dos Pobres, famílias da Vila Cauhy são atendidas com doações de alimentos.

"Nós, missionários, deixamos as nossas casas, trabalho e, muitas vezes, a família, para vivermos apenas de evangelização. Como sobrevivemos? Através de doações", explica João Paulo. A instituição recebe doações financeiras ou de qualquer outro item fundamental, como alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, que podem ser deixados na própria instituição, localizada na Chácara 209, na Vila Cauhy. "Caso o doador não tenha como vir deixar os itens aqui, a gente dá um jeito de ir lá buscar", diz o missionário.

Mais informações sobre formas de doar estão presentes na bio do perfil do Instagram, @obrademariamissaobrasilia. A missão atua na comunidade há 35 anos.

Missão

A liderança da Obra de Maria em Brasília é formada por um núcleo administrativo composto pelo servo da missão, que é João Paulo; um coordenador externo, o padre Luiz Aguiar; e uma visitadora externa.

"A Obra de Maria tem sua importância sobretudo missionária e, depois, social. Assistimos várias famílias, que chegam aqui e veem suas vidas transformadas, restauradas pela força do anúncio da palavra, dos sacramentos", conta o padre Luiz. O sacerdote lembra do trabalho desempenhado pela instituição no desenvolvimento da comunidade. "Já houve incidentes em que ajudamos famílias a reconstruir casas atingidas por enchentes. Conseguimos mobilizar material e comunidade para construir a rua Senhor Adelino, desenvolvendo o sentimento de pertencimento à vila", recorda.

Além de ajudar a sobrevivência e desenvolvimento da comunidade da Vila Cauhy, o sacerdote também destaca os valores ensinados pela missão. "Aqui, temos famílias consagradas de missionários, e tem membros externos que têm o compromisso conosco com a evangelização e a promoção humana e social. A comunidade missionária é mista, formada por leigos, celibatários, sacerdotes e casais, que acabam sendo um exemplo de família para a comunidade, trazendo valores cristãos para ela", observa.

A Obra de Maria assiste a 180 famílias. Amanhã, a missão vai promover um almoço para as famílias cadastradas e receberão cestas básicas provenientes de doações.

Vidas transformadas

A diarista Adriana Maria da Silva, 34 anos, é assistida pela Obra de Maria há oito anos. A ajuda, segundo ela, vai além das doações. "Na Obra, eu recebo conselhos tanto em visitas a minha casa, além dos momentos de oração", relata. Os três filhos e o sobrinho que cria também são frequentadores da instituição. Eles gostam de jogar futebol. Por sua vez, a filha gosta de participar dos acampamentos e dos grupos de oração.

"O valor mais importante que eu aprendi na Obra de Maria foi a fé. Passamos por muitas dificuldades, mas Deus nunca abandonou a gente e meu filhos são meninos bons. Eu não costumava ir à missa com frequência. Por ter muitos meninos pequenos, as pessoas se incomodavam com eles. Foi na Obra de Maria que me acolheu, inclusive nos momentos de aflição", conta a diarista.

As transformações que a missão causou na comunidade da região é resultado do trabalho desempenhado pela instituição. "Aqui era um lugar muito perigoso e muitas famílias passavam fome. Isso diminuiu bastante o tempo. É uma satisfação os meus filhos ganharem presentes no dia das crianças", detalha.

O filho mais velho de Adriana, Maxuel da Silva, hoje tem 18 anos, mas desde pequeno vai à Obra de Maria. Ele foi um dos participantes do projeto Pequenos Gigantes e até hoje gosta de jogar bola na instituição. Apesar da paixão pelo futebol, Maxuel tem como meta servir às Forças Armadas, já que acabou de concluir o ensino médio. "Antes da Obra, eu ficava muito parado em casa. Fazer exercício me ajudou muito, até no meu auto conhecimento. Não sabia que eu tinha essas habilidades. Foi na Obra que descobri isso", recorda.

Além do esporte, a missão trouxe algo a mais para a vida do jovem. "As orações são importantes também. É a minha conversa com Deus".

Programação



Grupo de oração às quartas-ferias às 19h30, aberto ao público.

Missa por Cura e Libertação na quinta-feira, mesmo horário.

Missa dominical às 10h, aos domingos.

Os atendimentos de alimentos são nas quintas e nos sábados às 15h

Como doar

Chave Pix : 152737950002-60 (CNPJ)

Banco do Brasil

Agência: 1235-1

Conta: 75974-0