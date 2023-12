Os brasilienses que desejam aproveitar o fim de semana de sol na capital federal devem tomar cuidado. Podendo chegar a temperaturas na casa dos 35°C, o Distrito Federal permanece sob alerta nível laranja (perigo) de onda de calor neste sábado (16/12), que também será de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aumento do calor nos últimos dias se dá devido à uma massa de ar quente e seco recém-chegada ao centro-sul do Brasil — no sábado, por exemplo, a taxa de umidade tende a chegar aos 15%. As altas temperaturas e o tempo seco devem se estender para o restante do fim de semana.

De acordo com o Inmet, a previsão de chuva no DF só deve voltar a partir de segunda-feira. “Podem até ser formadas algumas nuvens ao longo do fim de semana, mas são nuvens que não provocam chuvas”, garante o meteorologista Cleber Souza. “Hoje e amanhã não há nenhuma previsão de chuva”, complementa.

Em dias de calor extremo e baixa umidade, a Defesa Civil recomenda o uso do protetor solar, manter boa hidratação, umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água para elevar a umidade do ar, reduzir as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia e dar preferência a refeições leves.