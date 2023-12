Incêndio em casa de Taguatinga mata criança de 2 anos

Um incêndio residencial no conjunto B da QNL 16, de Taguatinga, matou uma criança de dois anos na madrugada desta quinta-feira (21/12), no Distrito Federal. Quando os bombeiros chegaram havia chamas altas e muita fumaça na residência.

Assim que as chamas foram apagadas, as equipes de salvamento fizeram buscas e encontraram o corpo da menina carbonizado na cama. O incêndio ficou concentrado no quarto.

As causas do incêndio serão apuradas pelas equipes de perícia da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Outro caso



Em 21 de outubro, um incêndio em residência no Itapoã deixou uma pessoa morta. O incidente aconteceu na quadra 51 do Condomínio Del Lago. Após controlar as chamas, os bombeiros fizeram as buscas pelo imóvel e encontraram o corpo de uma pessoa adulta, de sexo não identificado, em um dos quartos da casa