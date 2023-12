Em 26 eventos ao longo do ano, o Correio debateu e pautou temas relevantes

O Correio Braziliense vai além do compromisso de levar informação aos leitores. Em 2023, o jornal promoveu 26 eventos — entre vários formatos, como: CB Debate, CB Fórum e CB Talks. A intenção sempre foi trazer assuntos que tivessem relevância, tanto local quanto nacional. Em pauta, temas como feminicídio, reforma tributária e câncer de mama.

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou que a impossibilidade de fazer eventos presenciais, por consequência da pandemia, fez com que o auditório do jornal fosse totalmente modernizado, adaptado para as transmissões ao vivo. "Após a flexibilização da quarentena, vimos que a abertura desse espaço seria importante para que sociedade, empresários, políticos e os comandantes da gestão pública pudessem discutir os grandes temas, importantes para o DF e todo o Brasil", ressaltou, classificando o ano de 2023 "um sucesso", em relação aos eventos realizados. "Abordamos todos os aspectos da vida pública social, desde feminicídio, passando pela reforma tributária e chegando até o Fundo Constitucional (FCDF)", detalhou. "Foram temas muito importantes, tivemos grandes vitórias e esse é o papel do Correio Braziliense. Tenho certeza de que, agora em 2024, vamos fazer muito mais", garantiu o presidente.

Abrindo o calendário, o Entre os Eixos do DF reuniu representantes do governo, políticos e empresários de diferentes setores para debater temas relacionados à economia, sustentabilidade e qualidade de vida. Vários temas foram abordados durante os painéis, mas um, em especial, perpassou por todos eles: o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) — recurso repassado pela União para custear a educação, a saúde e a segurança pública.

A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), ressaltou a importância, não só do evento, mas de toda a cobertura que o jornal fez até o dia em que o FCDF foi retirado do arcabouço fiscal. "O Correio trouxe a perspectiva do que seria a cidade sem o recurso e buscou nomes conceituados para debater sobre o assunto", afirmou. O Entre os Eixos também abordou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro e, para Celina, a cobertura promovida foi essencial. "O jornal conseguiu colocar a responsabilidade sobre todos os políticos na busca pela estabilidade da nossa cidade", ressaltou. "Nos grandes momentos de embate e de lutas por coisas que foram conquistadas, o Correio Braziliense sempre esteve ao lado da população e da cidade", acrescentou.

No fim de fevereiro, a segunda edição do Entre os Eixos do DF teve como tema "Quem ama preserva" e trouxe autoridades, especialistas e membros de organizações da sociedade civil para debater sobre os desafios da preservação do patrimônio cultural de Brasília. José Leme Galvão, ex-superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e conselheiro do Instituto Arquitetos do Brasil (IABDF), foi um dos convidados e ressaltou, à época, que Brasília é uma cidade moderna e precisa de intervenções de qualidade. "Bom lembrar que conservar também é uma intervenção, desde a manutenção mais simples até as mais complexas", avaliou. Procurador-geral da Justiça do DF, Georges Carlos Fredderico ressaltou que é "fundamental para avançar nas ideias e buscar soluções para que nós não nos afastemos da modernidade e continuemos a preservar a nossa Brasília".

Mulheres em evidência

Com o objetivo de promover um ambiente de discussão que ampliasse ações de enfrentamento à violência doméstica, o Correio realizou, em 7 de março, a primeira edição do CB.Debate "Combate ao feminicídio: uma responsabilidade de todos". A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi uma das convidadas e alertou para o fato de que, mesmo com uma lei que pune a morte de mulheres pelo gênero, os casos de feminicídio seguem em crescimento ano a ano.

"Temos tentado, no ministério, fazer com que as mulheres, principalmente as negras, sejam ouvidas, acolhidas, para que sejam protagonistas de suas histórias e adentrem nos espaços de protagonismo que, historicamente, são negados. Mas isso tem que acontecer enquanto estivermos vivas", observou a ministra.

Em julho, quando se registrava 20 das 34 mulheres assassinadas neste ano, o Correio promoveu uma nova edição do CB.Debate para discutir formas de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, destacou que combater o feminicídio é responsabilidade de toda a sociedade. "Somos um país machista e os números sobre as causas do feminicídio, muito tristemente, mostram isso. Oitenta e cinco por cento dos casos são praticados por ciúmes, sentimento de posse e a não aceitação do término de uma relação", lamentou.

Especialista em violência doméstica e familiar contra a mulher, a advogada Cristina Tubino — que participou das duas edições do evento — disse que é importante levar informações à população e trazer todas essas questões relacionadas ao tema. "O papel do Correio Braziliense foi muito importante, durante todo o ano, na medida em que deu acesso, à população em geral, a todas as informações. Mais do que isso, o jornal colocou próximo da população pessoas que, de fato, atuam no combate à violência doméstica", afirmou.

No Dia Mundial do Combate ao Câncer de Mama, em 19 de outubro, o Correio promoveu um evento com o objetivo de debater sobre a doença e alertar a população, principalmente as mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce. Entre os convidados, a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio. Durante o CB.Debate, a médica destacou que é preciso olhar para o câncer de mama, especialmente, pois é o tumor com a maior incidência no Distrito Federal. "A prevenção, o autoexame e a mamografia como exame de rastreio fazem toda a diferença na vida de uma mulher que é acometida por essa doença", completou.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, ressaltou que a informação salva a vida das mulheres e que, quanto mais se falar sobre isso, mais vidas serão salvas. Ela ressaltou, no evento, que a pauta da mulher não vive só de violência. "São essas iniciativas, que fazemos em parcerias com entidades e secretarias, que fazem a diferença na saúde da mulher", avaliou.

Educação e emprego

Um dos últimos grandes eventos promovidos pelo Correio Braziliense em 2023 se debruçou sobre o setor econômico. O CB.Fórum: Educação Profissional e o Primeiro Emprego trouxe integrantes do governo federal e representantes de grandes entidades para debater as demandas do mundo do trabalho que pudessem contribuir para o crescimento econômico do Brasil.

Entre os presentes, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que defendeu uma reformulação do ensino médio para que os jovens tenham acesso a uma educação em tempo integral, que inclua ensino técnico e profissionalizante. "É um processo em construção. Enquanto não chega esse momento (de reformulação do ensino médio), precisamos lançar mão de capacitação e qualificação nas universidades, nos institutos federais e em várias instituições de ensino", afirmou, na época.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF), José Aparecido Freire, também marcou presença no encontro. Ele destacou o tema escolhido para o evento e enfatizou a importância do investimento no ensino profissionalizante. "É imprescindível no Brasil, porque permite a potencial retomada do crescimento econômico de forma contínua e num ritmo mais vigoroso", observou.