Ibaneis celebra 2024 com novas promessas. "Vamos continuar trabalhando"

Em mensagem na rede social X, antigo Twitter, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), celebrou a chegada de 2024 com avaliação positiva do Executivo local no ano anterior. "É com alegria que compartilhamos nossos esforços, que resultaram em avanços importantes para o DF", comentou, em postagem no dia 1º de janeiro.

Entre as ações enumeradas, destacou a conclusão de mais de 6 mil obras, cujo investimento foi de um bilhão de reais, que impactaram setores como a mobilidade urbana. "Entregamos obras que desafogaram o trânsito e trouxeram fluidez para o dia a dia dos brasilienses".

A última entrega do Governo do Distrito Federal (GDF) aconteceu no Sudoeste, com a inauguração do viaduto Luiz Carlos Botelho, em outubro. Já a construção do Túnel Rei Pelé, no centro de Taguatinga, gerou bastante expectativa entre os moradores da terceira maior cidade do DF e veio com a promessa de melhorar o fluxo do trânsito, por onde trafegam diariamente 135 mil motoristas.

Ibaneis comemorou os resultados de investimentos em setores como a mobilidade urbana (foto: Reprodução/X)

No que tange à Educação, o governador ressaltou a ampliação do Ensino Médio, com a inauguração de quatro escolas classes e a ampliação de creches. Em relação à Saúde, Ibaneis resumiu os investimentos a "melhorias que visam o bem-estar de todos, deixando nosso sistema de saúde mais eficiente e acessível".

Ademais, citou a entrega de mais de 2 mil unidades habitacionais e a criação de duas novas Regiões Administrativas, Arapoanga e Água Quente. Na área de desenvolvimento social, relembrou a emissão de mil certidões de nascimento gratuitas à população de rua, além da ampliação do programa de segurança alimentar, com quase 10 milhões de refeições servidas.

A expansão dos restaurantes comunitários também foi um tópico de destaque, já que atualmente o DF conta com 16 unidades, pouco mais de três entregues em 2023. "Alguns já contam com café, almoço e janta por apenas R$2, em breve levaremos para todos os restaurantes", afirmou. Sobre o atendimento do programa Família acolhedora, assegurou continuar com projetos sociais como o cartão prato cheio e o cartão gás.

Por fim, Ibaneis avaliou que ainda há muito o que ser feito, por isso a necessidade da continuidade de obras e ações importantes. "Nossa visão para este ano de 2024 é continuar trabalhando por um Distrito Federal mais justo e progressista. Agradeço a confiança de cada um de vocês."