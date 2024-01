Acidente entre carro e ônibus no Park Way deixa ao menos um morto

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um carro deixou um homem morto na manhã desta terça-feira (2/1), na DF-001, km 31, em frente à Quadra 27 do Park Way. As informações são da Polícia Militar do Distrito Federal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 passageiros do ônibus ficaram feridos. Seis foram encaminhados para o Hospital de Base; cinco para oHospital de Santa Maria; e quatro estão foram atendidos no local, sem ferimentos graves. O acidente ocorreu por volta das 11h.

Familiares da vítima chegaram ao local pouco antes das 13h e informaram que se trata do mestre de obras Divaldo da Costa, 51 anos, que trabalhava em uma obra no Park Way antes do acidente. Uma vizinha do homem também foi ao local e, comovida, relatou que ele era uma pessoa maravilhosa. Divaldo morava no Gama. Um primo dele, Vinicius Pereira, estava em choque. No fim de semana, eles sairiam juntos parauma chácara.



















O ônibus atingido era da União Transporte Brasília e fazia a linha de Pedregal, no Novo Gama (GO), até a Rodoviário do Plano Piloto.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil trabalharam no atendimento da ocorrência. Por volta das 12h30, uma forte chuva atingiu o local.



Imagens que circulam no WhatsApp mostram a violência do impacto, que deixou o carro completamente destruído.