Mulher é esfaqueada no tórax e nas costas pela companheiro

Uma mulher foi internada em estado grave no Hospital de Base de Brasília (HBB) após ter sido esfaqueada pelo companheiro na noite de sábado (13). O caso, investigado como tentativa de feminicídio pela 27ª Delegacia de Polícia, ocorreu no Recanto das Emas, no Distrito Federal.

A Polícia Civil periciou o local e socorreu a vítima, de 40 anos, e a encaminhou ao hospital. Ela foi golpeada no tórax e nas costas pelo companheiro, de 36 anos. À polícia, a vítima relatou que a violência foi cometida por causa de ciúmes. Em depoimento, ela disse que o homem sempre apresentou comportamento possessivo.

O homem fugiu no carro da mulher. Até a última atualização desta reportagem, ele estava foragido. As diligências prosseguem no sentido de capturá-lo.

Memória

Na quarta-feira desta semana, Wesly Denny da Silva, 29, foi preso pouco mais de 24 horas depois de matar a ex-esposa, Taynara Kellen, de 26 anos, no Gama. O homem é um colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) com histórico violento, marcado por agressões, encarceramento, ameaças de morte e, agora, assassinato.

De acordo com o Painel do Monitoramento de Feminicídios no DF, foram 34 casos de mortes motivadas por gênero na capital federal em 2023. Destes, 3 ainda estão sob análise. As regiões com mais registros de crime contra a mulher foram Ceilândia (7), Planaltina (5) e Gama (3).

Saiba onde pedir ajuda - violência contra a mulher



Ligue 190 - Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197 - Polícia Civil do DF (PCDF)

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

Contato: (61) 98626-1197

Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher