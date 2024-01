Regiões do Núcleo Bandeirante e do Gama ficarão sem energia nesta terça-feira (23/1)

Regiões do Núcleo Bandeirante e da Ponte Alta Norte do Gama terão o fornecimento de energia elétrica interrompido, nesta terça-feira (22/01). O corte será necessário para que sejam executados serviços de poda de árvores, garantindo a segurança dos trabalhadores e da população.



No Núcleo Bandeirante, a interrupção será das 9h às 13h, na Avenida Central, blocos 227, 249, 269, 294, 306, 312, 323, 359, 372; e nos lotes 227, 233, 239, 245, 251, 257, 263, 269, 275, 281, 293, 294, 311, 323, 329, 330, 335, 341, 347, 359, 372, 379, 380, 505 e 635. Também haverá desligamento na DF-075, trechos 1 e 3; DF-079, KM 630 e via Núcleo Bandeirante 1. Os moradores do Núcleo Rural Ponte Alta, Chácara 140, no Gama, ficarão sem energia das 9h às 15h.

Vale ressaltar que, além dos desligamentos pré-programados, pode haver queda de energia em outras regiões do Distrito Federal. Caso isso ocorra, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.



*Com informações da Agência Brasília