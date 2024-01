Para vingar traição de irmão, homem atropela cunhada em Ceilândia

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) acusado de atropelar a cunhada, na EQNM 2/4, em Ceilândia. A tentativa de feminicídio ocorreu na madrugada desta terça-feira (23/1).

Os policiais do 8º Batalhão foram acionados por volta das 4h30 para apurar uma ocorrência de atropelamento e encontraram o suspeito no local. Aos PMs, o homem confessou ter atropelado a mulher do irmão. Ele disse, ainda, que a intenção era atacá-la com um facão, após, supostamente, a vítima ter traído o marido.

No veículo do suspeito, os militares encontraram um facão. A vítima foi localizada e informou que tinha sido atropelada, mas não necessitava de atendimento médico. O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam 2) e autuado por tentativa de feminicídio.