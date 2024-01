Ciclista é esfaqueado em assalto ao pedalar na ciclovia do Taguaparque

Um homem sofreu golpes de faca durante um assalto, em Taguatinga, nesta sexta-feira (26/1). O autor, identificado como Cleiton, foi preso horas depois do crime e é suspeito de cometer outro roubo na região.

A vítima contou aos investigadores da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) que pedalava na ciclovia do Taguaparque, sentido Estrutural, quando avistou três homens e, ao se aproximar do grupo, um deles se armou com uma faca e partiu para cima da vítima.

O criminoso acertou a região do tórax do ciclista e, aproveitando-se da queda da vítima, Cleiton tentou roubar o celular. O homem tentou lutar contra o assaltante, desferindo chutes, mas foi novamente esfaqueado na perna. Após isso, o homem fugiu em uma bicicleta.

Na delegacia, a vítima reconheceu o autor do crime e policiais da 38ª DP conseguiram localizar e prender o criminoso, na praça da QNH de Taguatinga. No bolso traseiro dele, os agentes encontraram três porções de cocaína e um chip de celular, que seria do ciclista. Em depoimento, o preso alegou que um amigo teria colocado a droga no bolso para incriminá-lo. Cleiton vai responder por tentativa de latrocínio.