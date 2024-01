Ibaneis lança projeto que utilizará robôs para limpar bueiros

O governador Ibaneis Rocha inaugurou, esta terça-feira (30/1), um sistema para limpeza e desobstrução de redes de captação pluvial que utilizará câmeras e robôs. O projeto inova ao substituir a inspeção e manutenção atualmente restritas a equipes humanas. A ação pretende aprimorar a retirada de entulhos na canalização, o que prejudica o escoamento de águas, uma das causas de alagamento em vários pontos do DF, especialmente no período chuvoso. A iniciativa começará em Ceilândia, onde o chefe do Executivo local, além de fazer esse lançamento, inaugurou um campo sintético na Feira do Produtor.

"Nós temos em Brasília mais de 100 mil bueiros que vêm passando por um processo de desobstrução manual. Este novo sistema permite que se faça isso de forma muito mais rápida. Isso melhora a qualidade da captação de águas no DF e diminui os alagamentos", ressaltou Ibaneis. Ele acrescentou que "a intenção é ampliar este trabalho (o novo sistema) para todo o DF para que possamos ter a cidade com todos os bueiros limpos e se sofra cada vez menos com o período de chuva".

Segundo a Novacap, o investimento é de cerca de R$ 45 milhões e o prazo de contrato com a empresa executora do serviço é de 12 meses, renováveis anualmente por um período máximo de cinco anos. De acordo com a companhia, a inspeção agora contará com imagens de alta resolução da tubulação, o que ajudará a entender a situação dos trechos examinados e a fazer um trabalho adequado em cada ponto onde seja necessário.

A empresa pública enfatizou que as obstruções dos bueiros ocorrem principalmente porque muitas pessoas fazem descartes de objetos e detritos de forma inadequada e, boa parte, acaba nas redes de drenagem, gerando entupimentos, inundações e alagamentos. Na fase de testes, em Ceilândia, foram encontrados diversos materiais na rede, como placas de carro, fraldas, pedaços de madeira, calotas de carro e partes de sofá.

Providências

Com a alta nos casos de dengue no DF, Ibaneis comentou que a implementação do novo sistema vai ajudar no combate à doença. "Esses bueiros, da maneira como estavam, também são fontes de criação do mosquito da dengue. Com isso, a gente afasta também mais esses focos", frisou.

O governador também comentou sobre o trabalho de drenagem que está sendo feito nas regiões da Asa Norte: "O trabalho está bem avançado. Esperamos concluir a obra ainda no segundo semestre do ano para que, a partir de 2025, tenhamos toda a tranquilidade durante o período de chuva. Sabemos que ali é uma região que sofre com muitos alagamentos".

Sobre as obras na avenida Hélio Prates, ele disse que são importantes para evitar alagamentos. "Parece só uma reforma de calçadas e estacionamentos, mas ali vem sendo feito um grande trabalho de drenagem para resolver o problema de águas pluviais na região", esclareceu o chefe do Executivo local.

Campo sintético

As crianças e jovens moradores de Ceilândia passaram a contar com um campo sintético na Feira do Produtor. Com investimento de R$ 745 mil, a quadra tem arquibancada, alambrado e estrutura fotovoltaica, que capta a luz solar para gerar a eletricidade que iluminará o espaço. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), o gramado artificial é de última geração.

Quanto aos comerciantes, Ibaneis comentou: "Vamos continuar trabalhando no processo de regularização para que, muito em breve, a gente consiga entregar toda a documentação a todos os quiosqueiros e pessoas que ocupam bancas aqui na Feira do Produtor. Essa feira é de suma importância para a cidade e para a região, e gera uma quantidade enorme de empregos", declarou.