Exército mira proprietário de loja de armas furtada em Ceilândia

O Exército Brasileiro vai abrir uma investigação para apurar os antecedentes criminais de Tiago Henrique Nunes de Lima, dono da loja de Ceilândia onde foram furtadas cerca de 100 armas, entre elas pistolas e carabinas. O procedimento foi adotado porque o proprietário da loja possui passagem por porte ilegal de arma, o que contraria uma portaria do próprio Exército. O episódio não está ligado ao furto das armas no estabelecimento.

Conforme a Portaria 56 do Comando Logístico do Exército, é essencial apresentar antecedentes criminais limpos para obter o Certificado de Registro (CR) para funcionamento de lojas de armas. O documento cita que é essencial a "ausência de processos pendentes que possam impedir a emissão do registro". À época, segundo a força militar, o dono da loja furtada em Ceilândia apresentou certidões que não indicavam problemas judiciais.

No entanto, em 2021, o Correio apurou que o dono da loja foi indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 do Estatuto do Desarmamento, mas em 2022 ele fechou um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público, pagando R$ 2 mil para evitar uma condenação, e o processo foi arquivado pela Justiça.

Segundo a Receita Federal, o CNPJ da loja foi registrado em agosto de 2022, poucos meses após o acordo selado com o MP. O CR, anteriormente, possuía validade de três anos, mas com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o certificado passou a validade de três anos, podendo ser renovado por período igual. "Quando o CR foi concedido, ele atendia a todos os requisitos, incluindo a apresentação de certidões sem restrições", informou o Exército.

"Os processos judiciais (de Tiago) mencionados eram desconhecidos pelo Exército. Entretanto, diante da indicação da existência de tais processos envolvendo o nome dele, será aberto um Processo Administrativo de Averiguação de Cancelamento de Certificado de Registro, para analisar a possível suspensão do CR", concluiu a força.

O furto na loja é investigado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). A Polícia Civil trabalha para recuperar as armas e identificar os envolvidos no furto, ocorrido no último fim de semana.

Investigação

A reportagem do Correio visitou a loja na última ça-feira e constatou que os criminosos deixaram um rastro de destruição. Para acessar a sala-cofre, arrombaram duas portas de aço. Além das armas, roubaram uma quantia em dinheiro.

Dias antes do furto, o imóvel localizado ao lado da loja de armas foi alugado por criminosos. O contrato foi firmado com uma imobiliária da região, o que facilitou o acesso à loja de materiais bélicos. Na ocasião, o proprietário da loja disse que o estabelecimento foi alvo de duas outras tentativas de furto desde a inauguração do espaço.

A reportagem procurou a defesa de Tiago, mas até o fechamento desta edição não obtive retorno.