Suspeita de matar o marido escondeu o celular e flagrou traição

A suspeita de matar o marido com uma facada na região das costas, nesta quarta-feira (26/6), em uma chácara localizada em Vicente Pires, descobriu a traição após esconder um celular, um dia antes do crime, e gravar áudios do encontro do homem com a amante. O Correio apurou com fontes policiais que a vítima supostamente mantinha um caso extraconjugal.

A suspeita foi presa na manhã desta quinta-feira (27/6). Segundo Pablo Aguiar, delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia, os policiais civis tomaram conhecimento de um possível crime de homicídio consumado e souberam que a mulher havia fugido para o Paraná (PR). Em posse das informações, a PRF conseguiu localizar e deter a suspeita, que realmente estava no outro estado.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o assassinato teria ocorrido na madrugada de quarta-feira (26/6), após ela descobrir que estava sendo traída pelo marido. Depois de cometer o crime, a mulher fugiu do local, levando a filha de 9 anos, o enteado de 25, que tem necessidades especiais, e o cachorro da família. Quando passava pela BR-40, porém, sentido Brasília-Valparaíso, o veículo em que estavam perdeu o controle e desceu uma ribanceira. No momento do acidente, o sargento Araújo, do 25º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) passava pelo local e socorreu a família.