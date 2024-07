Liga de Quadrilhas Juninas tem grande final neste fim de semana

Neste fim de semana — 19, 20 e 21 de julho — o grande público conhecerá a campeã de Brasília pela Liga de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (LinqDFE). A entidade é a mais antiga da capital, com 24 anos de atividade. No ranking do Grupo Especial, a disputa está acirrada entre as juninas Formiga da Roça, de São Sebastião, e Arroxa o Nó, do Paranoá. No Grupo de Acesso, a quadrilha Vai mas Não Vai, de Luziânia (GO), aparece isolada na liderança, seguida pelas juninas Chinelo de Couro e Tico Tico no Fubá. A grande final ocorrerá no estacionamento do Estádio Serejão, em Taguatinga. O fim de semana também será marcado pela terceira etapa classificatória dos grupos da Federação de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (FequajuDFE), no estacionamento da Castelo Forte, em Samambaia. Os dois eventos são gratuitos e terão início às 18h30. Além das apresentações, haverá shows de trios de forró e praça de alimentação com comidas regionais.

Quadrilha Formiga da Roça, de São Sebastião. (foto: Samuel Calado / CB)

Quatro décimos separam a Formiga da Roça, de São Sebastião, da Arroxa o Nó, do Paranoá, no ranking geral da Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, com 629,5 e 629,1, respectivamente. Enquanto a Formiga traz este ano o espetáculo Ser-tão: o clássico em forma de cordel, que viaja no universo lúdico do Mágico de Oz adaptado ao sertão brasileiro, a Arroxa vem com o tema O segredo do Alto do Moura, que faz uma homenagem ao artesão pernambucano Mestre Vitalino (1909-1963).

“Conquistamos vitórias ao longo do circuito e destaque. Agora, estamos com uma expectativa muito boa para essa apresentação. Essa temporada foi diferente, mas gratificante e com muitos ensinamentos. O nosso tema já fala ‘Ser-tão’, onde precisamos ser tão bons, tão humildes, tão determinados e tão preparados para a apresentação que tem tudo a ver com o tema. A gente traz um clássico em forma de cordel. É uma apresentação única, sem perder a tipicidade junina que tem trocas de indumentárias, cenografias com vidas, pau de arara em movimentos. A gente remete muito ao Nordeste de uma forma encantada, estilizada, mas sem perder a tipicidade junina. Acredito que a gente tem potencial para levar o circuito este ano”, avalia Patrese Ricardo, presidente da Formiga.

A Arroxa o Nó traz o espetáculo "Alto do Moura", em homenagem ao Mestre Vitalino (foto: Samuel Calado / CB)

“Independentemente do resultado, a Arroxa o Nó vem comemorando muito a cada apresentação. Até nos clubes nós estamos dançando como se fosse uma etapa. Nossa intenção é nos divertirmos e comemorarmos a cada apresentação. O que eu sempre falo é que o ano vai passar e a gente tem que aproveitar cada segundo. A emoção é única. Poder apresentar um tema que fala de Pernambuco, que é a terra da minha mãe, dona Lourdes, poder ver meus familiares voltarem para o público é prazeroso demais. É claro que vencer é maravilhoso, mas a nossa missão é ser feliz. O que as pessoas podem esperar em Taguatinga é muita dança, muita energia e muita vontade desse grupo, que representa a força e a resistência dos estados nordestinos que saíram de suas terras natais em busca de um sonho em Brasília”, ressalta Wagner Teixeira, o Waguinho, marcador da Arroxa o Nó.

Três sobem, três descem

No Grupo de Acesso, é a quadrilha Vai mas Não Vai, de Luziânia (GO), que lidera o ranking com 888,5 pontos, seguida das juninas Chinelo de Couro, de São Sebastião, e Tico Tico no Fubá, de Águas Lindas de Goiás (GO), com 885,3 e 880,3, respectivamente. As três quadrilhas que tiverem o melhor desempenho irão competir no Grupo Especial no próximo ano.

Quadrilha Vai mas Não Vai, de Luziândia (GO), aparece em primeiro lugar no Grupo de Acesso. (foto: Samuel Calado / CB)

Este ano, a Vai apresenta o espetáculo São João de Bom Conselho, a festa do povo para o povo, que faz o público viajar até a cidade pernambucana para vivenciar um São João repleto de tradições e alegria. "Este momento representa a realização. São muitos anos de dedicação ao movimento junino e muita doação. Este está sendo um dos melhores momentos da nossa história. O grande público poderá esperar muita garra e muita vontade do nosso grupo, principalmente nesta última etapa. Vamos colocar todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Foi um trabalho preparado com muito amor e carinho. Este ciclo foi de muita aprendizagem. Mudamos nossa metodologia de trabalho, agregamos outras pessoas para contribuir com o projeto", conta o noivo e presidente da quadrilha Vai mas Não Vai, Rony Lopes.

Campeãs do especial garantem vaga em concursos nacionais

Além de se consagrar campeã do Distrito Federal, a quadrilha vencedora da LinqDFE poderá representá-lo no concurso nacional promovido pela Confederação Brasileira de Entidades Juninas (Confebraq), que ocorrerá também aqui em Brasília, nos dias 26, 27 e 28, no mesmo local onde será realizada a final, em Taguatinga. Já a quadrilha que conquistar o vice-campeonato irá representar o DF no Concurso Nacional Arraiá Brasil, que ocorrerá nos dias 3 e 4 de agosto, em Aparecida de Goiânia (GO).

Quadrilha Arroxa o Nó, do Paranoá, aparece na vice-liderança. (foto: Samuel Calado / CB)

“A final sempre é muito emocionante! Em todas as etapas os grupos mostraram muito crescimento, buscaram melhorias e, assim, acirraram ainda mais a competição! Infelizmente, a avaliação sempre será injusta para alguns, mas buscamos trabalhar para minimizar esse efeito, sempre valorizando todos os grupos, independentemente do tamanho e da pesquisa dos seus trabalhos! A final, de uma certa forma, classifica matematicamente a posição em que as quadrilhas juninas finalizam esse ciclo de 2024, porém, ao mesmo tempo, já impulsiona para a busca de posições melhores no ano seguinte. Com isso, quem ganha é a comunidade que abraça e espera mais um ano para apreciar a arte e a cultura popular que cada grupo difunde em seus espaços”, reforça Alexa Guerra, coordenadora de avaliação da LinqDFE.

Na final, a disputa por um lugar especial nas arquibancadas aumenta. A recomendação dos organizadores é chegar cedo para prestigiar os espetáculos. “Nós tivemos as quadrilhas com grandes espetáculos e grandes produções, com apresentações de qualidade. Este fim de semana será uma etapa mais que especial. É a finalização de toda uma temporada para a grande maioria. As vencedoras ainda têm os festivais nacionais. Taguatinga pode esperar fechar o ciclo com chave de ouro, porque as quadrilhas estão vindo com muita força, muita energia e muita garra para encerrar esta temporada”, afirma Márcio Nunes, presidente da LinqDFE.

Quadrilha Junina Sabugo de Milho, de Taguatinga, com o espetáculo "O amor é Filme" (foto: Samuel Calado / CB)

Quadrilhas da FequajuDFE entram na terceira fase das eliminatórias

As quadrilhas da FequajuDFE irão entrar na terceira fase das classificatórias neste fim de semana, em Samambaia. No ranking geral das classificatórias, são as quadrilhas Sabugo de Milho, de Taguatinga, e a Si Bobiá a Gente Pimba, de Samambaia, que aparecem liderando a disputa. No domingo (21/7), logo após as apresentações, o público das arquibancadas irá conhecer as 10 quadrilhas que competirão na grande final da entidade junina. O evento ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de julho, no Estacionamento da Administração Regional de Ceilândia.

"Todas as quadrilhas da Federação se preparam para esta última fase. Tiraram essas duas semanas para viajar, representar as quadrilhas de Brasília em outros estados, e se preparar cada vez mais para as apresentações, até mesmo com novas coreografias e inovações para competir na grande final. A expectativa é de espetáculos cada vez melhores, bonitos e arrojados, da forma como Brasília sabe fazer", destaca Robson Vilela, presidente da FequajuDFE.

Quadrilha Junina Si Bobiá a Gente Pimba, da Samambaia, aparece empatada com a Sabugo. (foto: Renata Cruz / FequajuDFE)

Confira o ranking geral

LinqDFE - Grupo Especial

1. Formiga da Roça — 629,5

2. Arroxa o Nó — 629,1

3. Ribuliço — 627,5

4. Xamegar — 624,8

5. Mala Veia — 624,3

6. Arraiá dos Matutos — 623,0

7. Rasga o Fole — 622,8

8. Pinga em Mim — 622,8

9. Caipirada — 622,3

10. Coisas da Roça — 621,9

11. Eita Bagaceira — 621,8

12. Amor Junino — 621,6

13. Fornalha — 619,2

14. Xique Xique — 616,2

15. Xem Nhem Nhem — 614,4

LinqDFE - Grupo de Acesso

1. Vai mas Não Vai — 888,5

2. Chinelo de Couro — 885,3

3. Tico Tico no Fubá — 880,3

4. Espalha Brasa — 878,6

5. Os Caboclos do Sertão — 876,3

6. Matingueiros do Sertão — 871,9

7. Bamboleá — 576,1



FequajuDFE

1. Sabugo de Milho e Si Bobiá a Gente Pimba — 438,8

2. Paixão Cangaço — 437,3

3. Êta Lasquêra — 435,9

4. Sanfona Lascada — 434,7

5. Aquarela Nordestina — 432,1

6. Elite do Cerrado — 431,2

7. Pula Fogueira — 430,1

8. Segue o Fogo — 423,9

9. Triscou Queimou — 427,7

10. Vira e Mexe — 416,9

11. Filhos do Sertão — 416,5

12. Saca Rolha — 413,1

13. Oxente Vixe — 412,4

14. Flor do Mamulengo — 404,0