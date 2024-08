Defensoria Pública divulga lista de classificados para vagas de estágio

A lista de classificados no processo seletivo para estagiários de graduação e pós-graduação em direito da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) foi divulgada nesta quinta-feira (15/8).

A relação da classificação geral, com nome, ordem de classificação e nota obtida, está disponível no site da Super Estágios. As contratações serão efetivadas a partir de 19 de agosto. Dos 1.275 inscritos no processo seletivo, 1.019 realizaram as provas.



O edital do processo seletivo foi lançado em maio deste ano, ofertando 120 vagas, sendo 100 para estudantes de graduação e 20 de pós-graduação, além da formação de cadastro reserva em ambos os níveis de ensino.



Os estudantes de graduação deveriam cursar do 6º ao 8º semestre do curso na data da convocação. Já os estagiários que serão lotados na Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC) deveriam estar matriculados entre o 3º e o 8º semestres. Para pós-graduação, o processo seletivo atendia estudantes a partir do 1º semestre.



O valor da bolsa é de R$ 900, para estudantes de graduação, e R$ 1.200, para pós-graduação. O auxílio-transporte é de R$ 11 por dia de trabalho presencial para ambos os níveis de ensino. Os estagiários serão contratados para uma jornada de 25 horas semanais.