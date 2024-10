Candidata destaca compromisso com a verdade antes de debate da OAB-DF

A poucos minutos do debate da eleição para presidente da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), realizado pelo Correio e pela TV Brasília nesta terça-feira (22/10), a candidata Karolyne Guimarães, da chapa "A OAB que eu preciso", se mostra confiante e espera um debate justo e transparente. “Que prevaleça a verdade e o respeito à democracia”, afirmou.

Ela chegou acompanhada de integrantes da chapa. A candidata também destacou o papel fundamental do debate para os advogados e advogadas que acompanham o pleito. "Não só debater o que a advocacia tem de dificuldade, mas restabelecer a verdade. Que a advocacia hoje seja um juiz da nossa causa e decida realmente quem merece estar à frente da nossa obra", pontuou.

Karolyne Guimarães é a candidata da chapa A OAB que eu preciso, com Antônio Gomes como vice. A advogada já atuou como diretora da OAB-DF, subseção de Taguatinga (2016-2018) e membro da Comissão Criminal e Administradora Regional de Taguatinga (2017-2019). Além disso, ela também já foi Subsecretária de Estado da Saúde em 2019, com diversas honrarias por suas contribuições profissionais.