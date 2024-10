Correio é finalista no prêmio de Jornalismo Sesc-DF com três reportagens

As melhores produções serão anunciadas durante a cerimônia do Prêmio do Comerciário, no dia 30 de outubro de 2024 - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Correio Braziliense é finalista na primeira edição do Prêmio de Jornalismo do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF), concorrendo com três reportagens: uma na categoria On-line e duas na categoria Impresso.

Na categoria On-line, a reportagem de Yasmin Rajab destacou as ações sociais realizadas pelo Centro de Ensino Especial 2 de Ceilândia, como montagem de cestas básicas, promoção de doações de sangue, arrecadação de agasalhos e coleta de lixo eletrônico. O projeto, desenvolvido em parceria com a ONG Programando o Futuro, vinculada à Fundação de Apoio à Pesquisa (FAPDF) e à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), prevê a doação de um computador para cada meia tonelada de lixo coletado. Até junho, haviam sido arrecadadas 10 toneladas.

Leia a reportagem: Escola da Ceilândia arrecada lixo eletrônico para ganhar computadores

Na categoria Impresso, as duas reportagens finalistas foram produzidas pela equipe da editoria de Cidades do Correio. A primeira, assinada pelas estagiárias Fernanda Cavalcante e Luiza Marinho, explora como comerciantes do Distrito Federal adotaram o conceito “lixo zero”, mudando práticas para reduzir resíduos e promover a sustentabilidade. A matéria narra histórias de empresários que investiram em compostagem e reduziram o impacto ambiental de seus negócios.

Já a reportagem da repórter Letícia Mouhamad revelou o fortalecimento da agricultura familiar na capital federal. Mostrou que quase 10 mil produtores familiares, atendidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater), representam 41% do total no DF. Com uma produção diversificada e comercialização direta, a agricultura familiar tem um papel fundamental no abastecimento de alimentos, livres de agrotóxicos, e no combate à insegurança alimentar, apesar das limitações territoriais do DF.

Leia a reportagem: Agricultura familiar ganha força no Distrito Federal

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada por representantes do Sesc-DF, Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) e um jornalista de destaque local. Cada vencedor receberá um prêmio de R$ 5 mil. As melhores produções serão anunciadas anunciadas durante a cerimônia do Prêmio do Comerciário, no dia 30 de outubro de 2024.