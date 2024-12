Temporários da educação denunciam falta de recolhimento do INSS. GDF nega

Professores temporários da educação pública básica alegam que o Governo do Distrito Federal (GDF) não recolhe contribuições do INSS da categoria há mais de dois anos, o que estaria prejudicando os direitos previdenciários deles. A denúncia foi feita pelo coletivo Movimento de União dos Profissionais de Educação da Educação Pública Básica do DF (MUP Reconstrução), que cobra melhorias nas condições de trabalho, cumprimento das metas de valorização salarial e efetivação dos aprovados no último concurso da Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF), que nega o atraso e garante que o recolhimento das contribuições previdenciárias dos professores substitutos está rigorosamente em dia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota, o coletivo afirma que o GDF desconta o valor do INSS dos salários, mas não repassa ao sistema, gerando prejuízos aos educadores, que estariam enfrentado essa situação desde 2022. O MUP Reconstrução tem denunciado o caso e encaminhando cartas a instituições como o Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, INSS e Receita Federal, exigindo a regularização da situação e a preservação dos direitos dos professores.

“Além disso, a precarização das condições de trabalho é um problema sério, com salários congelados no valor inicial da carreira, mesmo após anos de serviço, e contratos temporários que deixam os professores sem remuneração por alguns períodos. A falta de concursos públicos e a alta taxa de professores temporários (50% do total) têm levado à sobrecarga da educação e à diminuição da qualidade do ensino”, afirma o movimento.

A SEEDF afirma que o GDF está em fase de implementação de um moderno sistema de escrituração digital que integra obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. "Atualmente, as informações individualizadas de todos os contribuintes estão em processo de migração para a plataforma e, em breve, estarão 100% disponíveis. Essa medida representa um marco de modernização, promovendo a padronização, a unificação e a transparência das informações trabalhistas em âmbito nacional", informou a secretaria.

A pasta assegura que, mesmo antes da conclusão desse processo, todos os recolhimentos previdenciários têm sido realizados de forma tempestiva e rigorosa, mantendo a regularidade e o atendimento às obrigações legais.

Pedidos

O Mup Reconstrução defende três principais demandas: isonomia salarial com outras categorias de nível superior (Meta 17), convocação de todos os aprovados no último concurso da SEEDF e valorização de mestres e doutores. Embora essas pautas não tenham sido incluídas na LOA recentemente aprovada, elas estão contempladas na nova Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), dentro da PL 1385/2024, que busca corrigir um possível erro dos deputados ao não derrubarem vetos do governador.

A SEEDF afirmou que, até o momento, foram realizadas três convocações para os aprovados em seu concurso – em dezembro de 2023, junho de 2024 e setembro de 2024 –, com a nomeação de candidatos para vagas efetivas e avanços significativos no cadastro de reserva. Além disso, está prevista uma nova convocação até o dia 31 de dezembro de 2024, reforçando o compromisso do governo com o fortalecimento da educação pública no Distrito Federal. Caso a LDO seja aprovada, poderá ser necessária uma nova LOA em 2025 para ajustes de arrecadação.



* Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho