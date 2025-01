Brasília registra maior crescimento no valor do metro quadrado em dez anos

O preço médio de imóveis residenciais em Brasília teve uma alta de 2,96% em 2024, registrando o maior crescimento desde 2014, segundo o Índice FipeZAP divulgado nesta terça-feira (7/1). Apesar do aumento, o índice ficou abaixo da inflação anual, estimada em 4,64% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado.

Com um valor médio de R$ 9.325 por metro quadrado, Brasília possui o sétimo preço mais caro entre as capitais analisadas pelo índice, que monitora 22 cidades. Lideram o ranking Vitória (R$12.287/m²), Florianópolis (R$11.766/m²) e São Paulo (R$11.374/m²).

A alta acompanha um aquecimento no mercado imobiliário do Distrito Federal, que registrou aumento de 24,36% na venda de imóveis usados no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. Especialistas atribuem o crescimento à migração de investimentos para o setor imobiliário e à realização do sonho da casa própria.

Em todo o Brasil, o preço médio dos imóveis subiu 7,73% no ano, o maior avanço desde 2013. O mercado aquecido reflete a recuperação da economia brasileira, que encerrou o ano com crescimento estimado de 3,5% no PIB e uma taxa de desemprego de 6,1%, a menor da série histórica da PNAD Contínua.