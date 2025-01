Empresários brasileiros e do DF no maior evento de varejo do mundo

Encerra-se, hoje, o National Retail Federation (NRF), maior e mais influente evento de varejo do mundo. Reunindo líderes mundiais do setor, o encontro aponta inovações, tecnologias e estratégias que estão moldando o futuro do consumo em escala global. A programação começou, no domingo, no Javits Center, em Nova York (EUA). Uma grande comitiva de empresários brasileiros está participando, de olho nas tendências. Os representantes das principais entidades do setor produtivo nacional, ligados ao varejo, estão lá. Empresários de Brasília também acompanham as palestras, como o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire; e o presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta.



Previsões: protagonismo de IA e marketplaces

Entre as previsões do NRF para 2025, o protagonismo dos agentes de IA no varejo, com as vendas influenciadas digitalmente ultrapassando 60%. Shein, Temu, TikTok e Amazon são frequentemente citados como os maiores disruptores do varejo. Todas são marketplaces. Especialistas preveem um crescimento acelerado nesse segmento, com mais varejistas entrando na disputa. Empresas como Kroger, Macy’s, Nordstrom e Michael’s já estão se movimentando.

Experiências imersivas nas lojas físicas

As lojas físicas continuarão sua revitalização em 2025. São consideradas essenciais para impulsionar a retenção, aquisição de clientes, identidade de marca e fidelização. As lojas físicas de hoje precisam oferecer experiências imersivas que não podem ser reproduzidas online, além de destacar a identidade única das marcas Esses espaços geram confiança e lealdade por meio de conexões pessoais e criam uma comunidade em torno da marca.

Cultura do cuidado para reter talentos



Uma das referências empresariais que tiveram falas no evento, Abubakarr Bangura, um dos vice-presidentes da Target, reforçou a importância da cultura do cuidado e do crescimento para a retenção de talentos. Target tem mais de 2 mil lojas nos EUA. Bangura começou como estagiário, em 2004, e hoje é o gestor de mais de 80 unidades da empresa.

O que as lideranças internacionais falaram:

“A disposição para o fracasso é a chave para a inovação" -

Doug Herrington, CEO das Lojas Amazon

“Quando te convidam para um foguete, você não pergunta qual assento. Você entra" - Azita Martin, vice-presidente e gerente-geral de varejo da Nvidia.

"Nós criamos a felicidade todos os dias" - "Confiança e autenticidade fortalecem a marca",

Lisa Baldzicki, vice-presidente dos Produtos Disney

“Às marcas têm o máximo de oportunidade quando avançam no máximo de autenticidade", Joshua Schulman, CEO da Burberry

