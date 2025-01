Do dia ensolarado a granizo, DF sob ameaça de chuva forte nesta quarta

Apesar do solzão na manhã desta quarta-feira (22/1), a capital deve registrar mais um dia de instabilidade climática, com previsão de chuvas isoladas - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O brasiliense deve se preparar para mais um dia de chuvas intensas, com previsão até de queda de granizo. Apesar do solzão na manhã desta quarta-feira (22/1), a capital deve registrar mais um dia de instabilidade climática, com previsão de chuvas isoladas e rajadas de vento à tarde e à noite.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista é de 18°C. Já a máxima pode chegar aos 30°C. A umidade relativa do ar ficou em 95% pela manhã, mas pode alcançar 45% nas horas mais quentes do dia.

Ao longo do dia, a população deve se preparar para enfrentar pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h. O INMET alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos em áreas mais baixas.

A meteorologista Dayse Moraes do Inmet explicou que as condições climáticas atuais da capital favorecem a formação de nuvens do tipo cúmulo-nimbo, associado ao calor intenso, isso propicia a ocorrência de chuvas fortes e até mesmo queda de granizo em algumas regiões. "Dentro da nuvem, as temperaturas atingem graus negativos, o que forma gelo. Esse gelo, ao precipitar, pode chegar ao solo como granizo", esclareceu.

A especialista destacou que quinta-feira e sexta-feira ainda devem ser de chuva na capital brasiliense, mas o final de semana deverá ser mais seco, com temperaturas elevadas e menor chance de precipitação. A condição, segundo ela, é característica do verão, quando o calor contribui para o desenvolvimento de chuvas isoladas e de curta duração.

O acumulado de chuvas em janeiro já ultrapassou a média de 206 mm de chuva esperada para o mês. Até o momento, a estação meteorológica de Águas Emendadas, por exemplo, registrou 397,2 mm de precipitação, mais que o dobro do previsto. Já no Gama, o acumulado está em 267,2 mm e em Brazlândia foram registrados 258,2 mm.

Alerta

O Inmet emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para o Distrito Federal. Nessas condições, a previsão é de volumes de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

É recomendado que a população fique atenta aos riscos trazidos pelas fortes chuvas. Evite se abrigar sob árvores durante as tempestades, devido ao risco de queda de galhos e raios. Outra orientação é evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É importante também desligar aparelhos eletrônicos durante temporais. Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).