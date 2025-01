Após temporal desta quarta-feira, DF amanhece com diversas árvores caídas

Após as fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na noite de quarta-feira (22/1), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender diversas ocorrências de queda de árvores. Até o momento, não há relatos de vítimas. O incidente causou obstrução de vias públicas. As árvores caídas serão retiradas ao longo desta quinta-feira (23/1).



"O Plano Piloto foi a região administrativa mais afetada, com atuações nas quadras SQS 209, SQS 207, W3 711/511, SQS 114, Eixão (212 Sul), SQS 106/107, SQS 208, Parque da Cidade, SQS 703, SQS 214, SQS 112, SQMW 102, SQS 108/308, SQS 111, SEPS 712/912, com destaque para SQS 306, na qual houve danos a veículos", informou o Corpo de Bombeiros.

Veja o vídeo:

Outras ocorrências foram atendidas em Planaltina, Sobradinho, Santa Maria, Gama e Paranoá. O Corpo de Bombeiros recomenda que em casos de chuvas intensas, é importante evitar transitar por vias alagadas, não estacionar próximo a árvores e redobrar a atenção em possíveis locais de risco.













O brasiliense pode solicitar à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) o serviço de poda ou remoção de árvores mortas. Ao receber a demanda, a pasta encaminha aos setores responsáveis para tomar as devidas providências. As solicitações também podem ser feitas pelo site da administração local e pelo telefone 156.

O Distrito Federal está em alerta amarelo de perigo potencial para tempestade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a chance de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Há também o alerta de risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.