Suspeito de chefiar gangue do DF que mantinha aliança com PCC é preso

Apontado como o chefe da organização criminosa intitulada como “Primeiro Comando da Favela (PCF)”, de Planaltina-DF, Willian Rocha, mais conhecido como "Willian Gordo", foi capturado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23/1) em uma operação conjunta entre a Polícia Civil (PCDF) e a Polícia Militar (PMDF).



A operação ocorreu após recebimento de denúncias, que apontaram a localização do acusado, uma iminente fuga dele para o estado de Goiás, bem como da existência de arma e droga em sua posse. Os policiais cumpriram os dois mandados de prisão em aberto e, durante a captura, apreenderam porções de maconha. Segundo apurado pelo Correio, não foi localizada arma de fogo e a droga foi encaminhada ao Instituto de Criminalística.

O Correio tenta contato com a defesa de Willian Rocha para abrir espaço a um direito de resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

O grupo coordenado pelo traficante mantém aliança com a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) a fim de fortalecer o tráfico de drogas no DF e foi alvo de uma megaoperação da 31ª Delegacia de Polícia, que resultou no cumprimento de 14 mandados de prisão em outubro do ano passado.

As investigações mostraram que Willian Gordo, até então foragido, era quem dava os comandos, determinava ordens e definia as hierarquias das ações criminosas. A polícia desvendou uma estrutura de alto padrão, com divisão de tarefas e núcleos entre os integrantes da cúpula.

As principais funções estão atribuídas ao abastecimento de drogas (tráfico), aos ataques (homicídios) e ao cometimento de roubos e furtos. Nas diligências, comprovou-se ainda a cooptação de adolescentes para o grupo na intenção de usar os menores para roubar, matar e traficar. À frente do comando dessa função, atuava um outro criminoso.

Esse integrante fazia parte do chamado “Núcleo de crimes patrimoniais” e tinha o total domínio dos fatos praticados, tanto é que ficava encarregado em escolher o dia, o local, horário, quem seriam os executores do crime e até a escolha das vítimas. Mensagens interceptadas pela polícia mostraram conversas entre o suspeito e outros criminosos em negociações de empréstimo de armas de fogo para a consumação dos atos.

Fortalecimento

A partir de 2022, a gangue começou a ganhar força, depois da soltura de alguns criminosos e o aliciamento de vários adolescentes. Nesse período, a quadrilha passou a atuar de maneira sistemática na prática de roubos, furtos, porte e comércio de armas de fogo. De acordo com a apuração policial, o objetivo era ganhar notoriedade na cidade e respeito, inclusive pelos moradores, a fim de coagir pessoas e conseguir o “controle” territorial.

No comando, Willian regia todo o esquema. O criminoso ostenta passagens por tráfico de drogas desde 2012, entre outros delitos graves. Além disso, há várias outras ocorrências policiais materializando a traficância de Willian e do grupo, com apreensões de grandes quantidades de drogas, armas, valores e apetrechos.

Os 14 mandados de prisão da operação Favela foram cumpridos nas cidades de Planaltina, Sobradinho 2 e Planaltina (GO). As investigações continuam e fazem parte de um esforço incessante da 31ªDP para evitar o estabelecimento de facções criminosas em Planaltina.

A PCDF pede para que, quem tiver informações dos foragidos, ligue3207-8411 (Plantão - 31ªDP) ou 3207-8423 (SICVIO - 31ªDP) ou 197 (Polícia Civil).