Ibaneis anuncia substituição de luminárias por lâmpadas de LED no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, na manhã desta segunda-feira (27/1), que 100% das luminárias de todas as regiões administrativas do Distrito Federal serão substituídas por lâmpadas de LED. Segundo ele, a ideia é modernizar toda a infraestrutura, economizar energia e proporcionar mais segurança à população nas ruas. Serão substituídas 173 mil luminárias em todas as regiões administrativas.

"Essa transformação chega hoje em quase todos os locais do mundo e não poderia ser diferente aqui na capital da República. Graças a esse trabalho em parceria com a Câmara Legislativa, nós conseguimos criar uma legislação bastante moderna aqui do Distrito Federal, exigindo do próprio governo que adotasse medidas necessárias para essa transição energética", destacou Ibaneis.

Segundo o chefe do Executivo, a nova iluminação vai dar mais qualidade de vida à população e reforçar a segurança pública. Ele informou que trabalharão no processo de transição energética a Companhia Energética de Brasília (CEB), a Companhia Ambiental de Saneamento do DF (Caesb) e a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). "Nós criamos condições econômicas para que o DF passasse por essa transformação. A CEB conseguiu financiamento internacional, a Caesb também, o metrô também está conseguindo financiamento", afirmou.