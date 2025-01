Briga de trânsito em Ceilândia termina com um dos condutores esfaqueado

Uma briga de trânsito terminou com um dos motoristas esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (27/01). Por volta das 21h, uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 28) do 8º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na EQNM 22/24, Setor M, em Ceilândia.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, um homem de 41 anos, gravemente ferido dentro de seu veículo. O cenário do crime estava sendo preservado por outras viaturas. Testemunhas informaram que o suspeito da agressão havia fugido em um Fiat Palio prata, modelo antigo. Com base nas informações repassadas, as equipes iniciaram buscas na região e localizaram o veículo em movimento na EQNM 18/20.

Apesar de receber ordem de parada, o condutor ignorou os sinais e foi necessário uma breve perseguição. O carro foi interceptado no conjunto E da QNM 18, onde o suspeito, de 38 anos, desembarcou visivelmente abalado e confessou ter atacado a vítima. Ele alegou que agiu em legítima defesa após um desentendimento no trânsito.

O suspeito relatou ter descartado a faca usada no crime, as buscas realizadas no trajeto não localizaram o objeto. Ele recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio e foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) para os procedimentos legais.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde permanece sob cuidados médicos.